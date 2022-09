Una cerveza española elaborada con aceitunas verdes gana el premio a la bebida alcohólica más innovadora

¿Alguna vez habías visto una cerveza verde? Oliba Green Beer ha sido galardonada con el SIAL Innovation Award 2022 como bebida alcohólica más innovadora. Su inesperado color, un tono verde esmeralda inusual en estas bebidas, viene de su composición: está hecha a partir de olivas.

En una competición con otros más de 100 candidatos internacionales, esta empresa aragonesa ha destacado por su innovadora propuesta. El proyecto Oliba Green Beer nace en mayo de 2020, en el Valle de Barcedana en la provincia de Lérida, de la mano de Iván Caelles, productor de aceite de oliva virgen extra de la zona. El CEO de la compañía decidió crear un producto que uniera dos de sus pasiones: la oliva y la cerveza.

Con esta idea en la mente se comenzó a producir esta cerveza, estilo Pilsen, elaborada de forma natural con olivas del Bajo Aragón. Es una bebida transparente, con una espuma cremosa y blanca.

Para su elaboración, la empresa ha seguido el estilo Bohemian Pilsner, originario de la República Checa. Se han utilizado maltas pils y lúpulos checos, lo que da como resultado una cerveza suave, con solo un 5% de alcohol. Esta baja graduación hace de esta una bebida perfecta para todos los públicos, tanto amantes de la cerveza como nuevos consumidores. Además, no contiene gluten, lo que no afecta a su sabor y la convierte en apta para celíacos.

Dos productos diferentes a partir de dos variedades distintas

La marca de bebidas alcohólicas, ahora parte del Grupo Costa, produce dos tipos diferentes de cerveza. La primera, The Original One, se fabrica con siete variedades de olivas de los Pirineos y cuenta con un sabor suave, con un ligero toque a aceite de oliva.

La segunda, The Empeltre One, ha sido la seleccionada por el jurado de expertos de SIAL para este galardón, los cuales han tenido en cuenta aspectos como su naturalidad y su originalidad. Su sabor, su color y su untuosidad son más intensos que en The Original One, unas diferencias que vienen determinadas por la variedad de oliva utilizada: la Empeltre, recogida en el Bajo Aragón.

Variedades de cerveza, hechas con olivas Oliba Green Beer

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.