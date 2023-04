Los 6 trucos para hacer huevos de codorniz, tanto fritos como cocidos

Si hay un alimento imprescindible en la cocina, son los huevos. Pero hoy no vamos a hablaros de los huevos de gallina, sino de los de codorniz, inferiores en tamaño pero muy superiores en cuanto a propiedades saludables.

Además de su valor nutricional premium, los huevos de codorniz (con sus características motas negras en la cáscara) tienen la capacidad de embellecer cualquier plato, y sublimarlo hasta la categoría delicatessen con una preparación súper sencilla.

Antes de empezar… ¿quién no se ha desesperado intentando abrir un huevito de codorniz? Su cáscara es dura y a priori no es tarea fácil. O no lo era hasta ahora… porque vamos a compartiros los 6 trucos imprescindibles para que vuestros huevos de codorniz estén en su punto de cocción o fritura, y para que pelarlos sea coser y cantar.

'Pequeños pero matones'

Los huevos de codorniz tienen un sabor muy peculiar, capaz de enriquecer con sus matices cualquier receta, porque van bien con todo: desde una ensalada campera en la que podemos mezclarlos sin partir, hasta canapés, arroces o desmenuzados como 'tropezón' delicioso en el gazpacho. Entre sus múltiples beneficios saludables está su alto aporte de vitaminas (A,B, D y E), que mejoran la calidad de la piel, el sistema nervioso y las defensas.

Ensalada campera en ración individual con huevos de codorniz, patata, cebolla, atún y tomate. iStockphoto

Además de tener muchas menos calorías y grasas que los huevos de gallina, los de codorniz aportan hierro (por eso son tan recomendables para prevenir la anemia), magnesio, calcio, selenio, yodo, fósforo y potasio. También, contribuyen a eliminar las toxinas de la sangre, por lo que son buenos aliados de las personas que padecen ciertos problemas renales. Y tienen la capacidad de elevar el colesterol bueno (HDL) gracias a los ácidos grasos saludables que contienen.

Los huevos de codorniz son muy fáciles de trabajar en cocina (cocidos o fritos), aunque es importante conocer algunos secretos que nos ayuden a la hora de calcular bien los tiempos, y también a la hora de abrirlos y poder separarlos de su cáscara una vez cocidos. Vamos con esos trucos.

1- Tiempo de cocción

Al tener un tamaño tan reducido y una cáscara tan especial, los huevos de codorniz tienen su propio proceso de cocción. Es importante que pongamos agua a hervir con fuego fuerte. Una vez hierve, introducimos los huevos de codorniz con la ayuda de un colador pequeño, para que no se rompan al caer en el fondo de la cazuela.

Si queremos que los huevos estén bien cocidos, debemos cronometrar 4 minutos a partir de que el agua ha hervido por primera vez. Hierve, los echamos con el colador, bajamos el fuego de fuerte a medio, y esperamos a que vuelva a hervir el agua. Es en ese preciso momento cuando tenemos que contar 4 minutos.

Los 4 minutos de cocción de los huevos se cuentan a partir de que el agua ha hervido. iStockphoto

En el caso de que deseemos para nuestra receta que la yema esté más cremosa, menos cocida, el tiempo de esta operación debe oscilar entre 2,5 y los 3 minutos.

2- ¿Quién ha dicho que cuesta pelarlos?

El secreto para que les quites la cáscara sin problema una vez cocidos consiste en sacarlos de la cazuela, escurridos, y ponerlos en un bol bajo el grifo de agua fría. Una vez se hayan enfriado, podrás pelarlos sin dificultad.

Aún así, si quieres asegurarte de que esa cáscara se va a poder separar en unos segundos, prueba a hacer rodar los huevos de codorniz cocidos y ya fríos sobre la encimera, envueltos en un trapo de cocina. De esta manera te resultará mucho más fácil pelarlos en un momento.

3- El vinagre contra 'escapes'

Como medida de precaución adicional a la hora de cocer los huevos, puedes echar (además de una pizca de sal) un chorrito de vinagre al agua de la cocción. De esta manera, si se resquebrajara accidentalmente parte de la cáscara al caer, evitarás que el líquido se desparrame por la cazuela. El vinagre tiene la cualidad de 'cortar' ese proceso para que el huevo continúe cociéndose al facilitar la coagulación de sus proteínas.

4- El truco de la aguja fina

Mauricio Rodríguez, chef del restaurante Ella Sky Bar que tiene como plato estrella de su carta un 'steak tartar de vaca madurada con huevo de codorniz' exquisito (cuya yema curan en salsa de soja) comparte con 20minutos uno de sus trucos estrella en cocina.

"Nosotros, para facilitar el pelado del huevo de codorniz después de su cocción y también para conseguir que la yema quede en el centro y no se desplace a un lado, hacemos una diminuta incisión con una aguja fina antes de introducirlo en el agua hirviendo. De agua, ponemos solo un poco, que no se lleguen a cubrir, y por supuesto, metemos los huevos con mucho cuidado, ayudándonos de una cuchara o similar. Tapamos y los dejamos cocer 4 minutos", explica al diario.

5- Abrirlos 'a cuchillo'

Seguro que alguna vez te ha pasado que has ido a 'cascar' el huevo de codorniz crudo para freírlo y se te ha roto. Su cáscara tiene unas características especiales (aparte de su mínimo tamaño, que lo dificulta) que hacen que no se abra a la primera.

Abrir un huevo de codorniz crudo es fácil si cortas el extremo superior con un cuchillo. iStockphoto

El truco es muy sencillo. Coge el huevo y coloca su extremo más puntiagudo hacia arriba. Con la ayuda de un cuchillo con un poco de sierra haz un corte horizontal en la punta. Una vez abierto por arriba podrás volcarlo sobre la sartén con cuidado sin que se rompa. Para doble seguridad, puedes depositarlo en un plato y después pasarlo a la sartén, como prefieras. Añade sal por encima y déjalo friéndose durante 1 minuto máximo.

6-Reposo previo

Conviene que guardes tu pack de huevos de codorniz en la nevera siempre. Cuando vayas a cocinarlos, de la manera que sea, te recomendamos sacarlos de la nevera 20 minutos antes para que recuperen todas sus cualidades organolépticas y puedas sacarles todo el partido.

Calcula bien la cantidad que vas a necesitar porque se conservan mejor crudos. Si, aún calculándolo, te sobran algunos ya cocidos, lo más prudente es que no les retires la cáscara. De esa manera conseguirás que aguanten bien conservados en la nevera 4/5 días más.

Una receta infalible (de regalo)

Aunque ya hemos contado que los huevos de codorniz van de maravilla con infinidad de recetas de cocina, os compartimos la de un canapé con el que siempre acertaréis. Algo laborioso, pero extremadamente sencillo de realizar.

Canapé con tomate pochado, cebolla caramelizada, queso de cabra y huevo de codorniz. iStock

Corta una barra de pan blanco en rebanadas y pásalas por la tostadora. Solo unos segundos para calentarlo, no para tostarlo. A continuación, pocha unos tomates frescos con su piel y todo (yo amo los RAF porque aportan un sabor dulce, pero usa los que prefieras). Mientras se hace el tomate, ve friendo unos cuantos huevos de codorniz.

En otra cazuela pequeña corta unas tiras de cebolla dulce y, cuando empiecen a coger color, echa un poco de azúcar blanco para caramelizarlas. Remueve y retira.

Precalienta el horno en la parte de grill a 180º. Coloca en una bandeja de horno las rodajas de pan y ve colocando los ingredientes por este orden: primero unta el tomate pochado, como base; añade una rodaja de queso de rulo de cabra, la cebolla caramelizada y, encima de todo, el huevo frito de codorniz con un poco de sal. Mete la bandeja al horno con los canapés y déjala con el grill 10 minutos para que el queso se derrita levemente y todos los ingredientes liguen a la perfección. Sácalos del horno y coloca en una bandeja. ¡Triunfo garantizado!

