Lékué te lo pone fácil: pásate de una vez a los utensilios que no rayan tu batería de cocina

Para preparar platos dignos de un chef es importante contar con una batería de cocina de calidad, porque, aunque fardes de tu tortilla de patata, si la sartén se pega y se destroza, ningún invitado creerá tus dotes de cocinero o cocinera. Por eso, debemos hacer un buen uso de las sartenes y ollas de casa. Nada de usar elementos afilados contra su superficie o metales, lo ideal es utilizar aquellos utensilios de cocina que no rayen nuestra batería. Sin olvidar otros consejos como: almacenarlas de manera segura y, si las guardamos una encima de otra, debemos colocar un salva-sartenes entre ellas para que no se rayen o lavarlas a mano para que no se dañen en el lavavajillas. Con estos consejos, seguro, que puedes fardar de tortilla y conseguir prepararles una perfecta a tus comensales.

No obstante, cuando más se raya y estropea la batería de cocina es con el uso diario, por eso, es imprescindible utilizar utensilios de cocina anti-rayaduras: espátulas, cucharas o pinceles como los de la marca española Lékué. La silicona platino que utilizan estos utensilios es resistente, flexible en la parte inferior e ideal para no rayar las ollas o sartenes mientras removemos los alimentos. Si solo tienes utensilios de metal o madera en casa y no sabes por dónde empezar, desde 20deCompras te recomendamos este set que incluye los cinco utensilios de cocina esenciales para preparar todo tipo de recetas porque los cinco son especiales para no rayar tus ollas. Como destacan desde la marca: ¡Remueve, sirve, voltea y escurre, a la vez que cuidas tu menaje de cocina!

¡Todo lo indispensable para tus recetas de cocina! Lekué

Otra de las ventajas de este set es que incluye de forma exclusiva un soporte expositor perfecto para tener tus utensilios ordenados, a la vista y ¡listos para un cocinado rápido! La innovadora forma alargada del soporte permite aprovechar espacio de la encimera, optimizando rincones y paredes. Por otro lado, cuenta con una bandeja de apoyo para reposar el utensilio mientras cocinas y no ensuciar la encimera, tal y como explican desde Lékué.

Si solo necesitas una espátula o un pincel o lo que buscas es otro utensilio, no dejes de ojear la sección anti-rayaduras de Lékué, donde encontrarás todos los utensilios de cocina que necesitas para tus recetas y todos ellos respetuosos con tu batería de cocina.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Lékué y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.