Preparar el algodón de azúcar típico de las ferias, pero casero, es posible con esta máquina retro de Cecotec

No hay feria alrededor del mundo en la que no se vean niños y niñas felices con un algodón de azúcar en la mano. Pero, este dulce no solo es de los más pequeños, ya que pocos padres se resisten al olor del azúcar a quemarse y caen rendidos al manjar que los devuelve a la infancia, aunque sea por poco tiempo, el mismo que tarda el algodón de azúcar en deshacerse en nuestro paladar. Lo mismo pasa con los abuelos de estos niños, y es que, este dulce es más antiguo de lo que muchas personas piensan. El algodón de azúcar nació en Italia en el año 1400, país en el que los cocineros calentaban azúcar hasta volverla líquida y luego con un tenedor creaban hilos flexibles que utilizaban para decorar postres.

De las cocinas de Italia llegó hasta los circos y las ferias donde se hizo muy famoso y, ahora, puede llegar todos los hogares de forma fácil (¡y económica!), gracias a una máquina retro para hacer algodón de azúcar casero de la firma española Cecotec. Funciona de manera fácil añadiendo tanto azúcar como caramelos duros, para obtener el sabor que tú quieras, así que podrás improvisar e innovar para no repetir siempre el típico de fresa. Tiene 5.000 vatios de potencia para que prepares el algodón de azúcar en una tarde de película o una fiesta en el hogar de manera muy rápida.

Dispone de 500 W de potencia para elaborar rápidamente tu algodón de azúcar. Cecotec

Lo mejor es que es desmontable para que no te ocupe mucho sitio en la cocina y todos los utensilios que ensucies preparando este algodón de azúcar casero se pueden meter al lavavajillas sin problema.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Cecotec y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.