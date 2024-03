La batidora automática que trabaja por nosotros o cómo conseguir unas salsas y guisos perfectos sin tener que remover

Los trucos en la cocina siempre son recibidos. Ya sea para saber sacar partido en todas sus formas a ingredientes básicos, como los huevos, o para evitar que el sabor a quemado, por un descuido, se apodere de nuestras lentejas, no hay consejo que no intentemos aplicar para asegurar que nuestras recetas son tan buenas (¡o mejores!) de lo que esperamos. Por ello, no es de extrañar que cada vez haya más gadgets culinarios con los que las marcas buscan prestarnos esa ayuda extra de la que puede depender, en gran medida, los resultados entre fogones; y, desde 20deCompras hemos encontrado uno que va a salvar los batch cooking de más de uno. ¿Qué pasa si te decimos que existe un removedor de cazuelas que evita que recetas dulces y saladas se agarren al fondo y echen a perder todo tu esfuerzo?

¡Como lo lees! Las batidoras inalámbricas se están poniendo de moda en el catálogo de Amazon y, la verdad, no es de extrañar: nos permiten centrarnos en otras preparaciones mientras se encargan de dar vueltas a, por ejemplo, esa bechamel que requiere atención constante para adquirir la textura perfecta. Una mano más en la cocina que, además, no se escapa del presupuesto que la mayoría podemos destinar a los caprichos a final de mes: ¡puede ser tuya por 25 euros! Despídete a partir de ahora de salsas y guisos quemados con este sencillo truco de Amazon.

Este dispositivo ofrece tres velocidades de agitado. Amazon

Así funciona este dispositivo

Este batidor automático requiere de cuatro pilas AA (no incluidas en esta compra) para su funcionamiento. Una vez insertadas, basta con colocarlo en el centro de la olla y presionar el botón eléctrico del que dispone en la parte superior. Este, además de para encender y apagar, también es el modo de cambiar de velocidad, puesto que este gadget ofrece tres distintas para adaptarse a los distintos tipos de salsas o sopas. Así, una vez lo encendamos, comenzará a remover como si fuera una mano más lo que estemos preparando, evitando así que se pegue o que las salsas se quemen. La resistencia al calor de este modelo es de 200 grados, por lo que lo podemos usar en prácticamente todos los guisos y en utensilios antiadherentes puesto que es apta para ellos. Además, una vez usado, podemos lavarlo en el lavavajillas.

