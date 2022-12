El motivo real de Dabiz Muñoz por el que deberías echar aceite a la pasta

El chef madrileño, Dabiz Muñoz, es uno de los más reconocidos a nivel internacional, tanto que ocupa el puesto del mejor chef del mundo. Con sus tres estrellas Michelin gracias a DiverXO, Dabiz Muñoz ofrece una experiencia culinaria única a sus visitantes, y no es para menos.

Además, el chef suele compartir las recetas de sus platos en sus redes sociales, así como sus propias costumbres a la hora de cocinar, aunque sea realmente complicado aproximarnos a sus resultados. En este sentido, uno de los vídeos que más impacto tuvo fue en el que aseguraba que sí echaba aceite en el agua a la hora de cocinar pasta. Lo que sería un delito en la gastronomía italiana.

Un valioso truco para evitar que se derrame el agua

Sin embargo, hay una verdadera razón. Muñoz compartió en sus redes sociales una receta de 'pasta al estilo Agus', compuesta principalmente por ragout de chicharrones picante, y con un toque familiar. Fue en este vídeo en el que el chef nos reveló el motivo por el que hay que echar aceite de oliva a la pasta al cocerla.

"Para cocer la pasta le voy a poner un buen puñadito de sal y le voy a poner aceite de oliva", comenta Muñoz en el vídeo. Pero, a diferencia de lo que creemos, no utiliza el aceite para evitar que la pasta se pegue. "El aceite de oliva no es para que la pasta no se pegue como piensa todo el mundo, es para que cuando echéis la pasta y se forma esa espumita que empieza a cocer, no se os salga el agua por fuera y se os rebose", revela.

Se trata, por tanto, de un truco para evitar que el agua se derrame por fuera de la olla. "Esto va a ayudar a que se cree una peliculita por encima del agua y la pasta se va a cocer sin que rebose el agua".