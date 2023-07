Cómo saber si estamos comprando un jamón ibérico de bellota

El jamón es uno de los productos más valorados no solo por los españoles sino también por los extranjeros. De hecho, España exporta más de 57.000 toneladas de jamones y paletas curadas al año, de los cuales en torno a un 20% son ibéricos. Sin embargo, a la hora de acudir a comprarlos, muchas personas, sobre todo aquellas que no son expertas en la materia, tienen problemas para seleccionar el mejor jamón e incluso para determinar si efectivamente están comprando un jamón ibérico de bellota o no.

Según indican los expertos, los jamones ibéricos tienen mejores propiedades nutricionales que el resto de jamones. Además, afirman que una de las principales características de un buen jamón de bellota es que el tocino sea blando y que se vea brillante. La morfología de la pata debe ser alargada y la pezuña fina.

Adicionalmente, explican que "El color negro de la brida certifica que el jamón es de bellota ibérico 100%" y que incluso existe una aplicación que puede ayudar a los consumidores que no saben identificar un jamón de bellota. Esta app, llamada Ibérico, permite leer el código de barras hallado en la brida e inmediatamente proporcionará la información del jamón, en donde contará si el mismo es de bellota 100% ibérico.

Los precios de este tipo de jamones oscilan entre los 300 y 500 euros. Por esta razón, los expertos advierten a las personas de que deben desconfiar cuando se encuentran con un jamón que tiene un precio muy bajo, puesto que los costos de los fabricantes son similares y por lo tanto, los precios también.