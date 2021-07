Cecotec revoluciona la cocina con un dos en uno: así es el horno eléctrico que funciona como freidora sin aceite

Por fin hemos aprendido que, en la cocina, los dispositivos versátiles valen por dos. Y es que, si podemos ahorrar espacio y dinero consiguiendo varios resultados, ¿por qué no hacerlo? No es de extrañar entonces que los robots de cocina sean unos de los favoritos de los usuarios ya que, además de estas dos funciones, también facilitan el cocinado de cualquier alimento y receta (y algunos incluso por menos de 200 euros). Además, ahora que han cambiado las tarifas de la luz, todo lo que sea ahorrar en energía y, por tanto, en dinero, es bien recibido. Esto incluye, además de apostar por este tipo de electrodomésticos, por tener en cuenta los horarios en los que los usamos y por intentar no malgastar aquellos que más consumen.

Uno de los dispositivos más populares en este sentido son las freidoras sin aceite, puesto que pueden cocinar mucho más que patatas fritas con menos calorías. Pero, ¿no te parece mejor idea contar con uno de estos gadgets que también tenga función de horno? Esto nos ayudará a exprimir las ventajas culinarias de las primeras y a ahorrar espacio y energía, puesto que tienen menos gasto que un horno tradicional. Así, tu solución son los hornos freidora de sobremesa, que ya te aseguramos que se van a convertir en tus aliados culinarios. Sobre todo, si aprovechas la oferta que tienen ahora en Cecotec: el modelo Bake&Fry 2.500 Touch está rebajado un 40%… ¡y es un gran aliado en la cocina!

El modelo Bake&Fry. Cecotec

Lo mejor del Bake&Fry de Cecotec

Un buen sustituto. Este horno de mesa es ideal para los hogares donde este electrodoméstico no tiene cabida o para los que, con la llegada de la nueva factura de la luz, quieren dejar de usarlo para ahorrar mes a mes en sus facturas. De hecho, no solo sirve para asar, también funciona como freidora sin aceite, ya que usa corrientes de aire caliente para cocinar los alimentos y lograr las texturas y sabores adecuados. ¿Listo para disfrutar de las patatas fritas más ‘healthy’?

Programas sencillos (¡y para todos los públicos!). Entre las ventajas más llamativas de este 'gadget' cabe destacar que pone a nuestra disposición doce funciones preestablecidas que combinan la temperatura (alcanza hasta los 230ºC) y la altura (hay cuatro niveles disponibles) para conseguir la perfección en cada receta. Así, solo hay que preocuparse da hacer clic y meter los ingredientes... ¡y a disfrutar de platos variados, ricos y saludables!

El diseño perfecto. Este horno freidora de Cecotec cuenta con una pantalla táctil desde la que se puede programar y controlar las diferentes funciones; cuenta con una puerta de cinco capas y de doble cristal de alta resistencia que ayuda al mantenimiento de la temperatura; y dispone de muchos accesorios desmontables, garantizando así una limpieza fácil y rápida.

