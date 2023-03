No hay jornada que no pueda arreglar un buen café. Ya no solo por la mañana, donde esta bebida forma parte del desayuno ideal de 8 de cada 10 españoles gracias a que a su cafeína le achacamos el poder de espabilarnos tras levantarnos somnolientos de la cama. Después de comer o a mitad de tarde, también son muchos los que disfrutan de él. Eso sí, debemos fomentar un consumo responsable de esta bebida y seguir las recomendaciones sanitarias en lo que a dosis y horarios recomendados para degustar una taza se refiere.

Además, no hay quien pueda resistirse a las diferentes recetas con las que degustamos el café en España, uno de los países en los que podemos disfrutarlos en más variedades. Y no hace falta salir de casa para poder acceder a todas ellas... ¡si contamos con una buena cafetera! Opciones hay muchas, desde aquellas máquinas que permiten preparar los cafés de dos en dos (para las casas con muchos cafeteros) hasta las clásicas italianas (que siguen teniendo muchos adeptos) que encontrábamos antes en todos los hogares. Sin embargo, las de cápsulas les han ganado el pulso a estas últimas y son las favoritas de la mayoría de los usuarios.

Y no nos extraña cuando podemos conseguir modelos muy versátiles como los que nos permiten preparar mucho más que café, como tés o chocolates. Este es el caso del modelo Tass1106 Style, de Bosch, una propuesta compacta y disponible en cuatro colores que está a casi el 60% de descuento en Media Markt. El precio habitual de esta cafetera es de 79,99 euros, pero gracias a las rebajas del ecommerce puede ser nuestra por solo 34,99 euros. De hecho, puede ser el regalo perfecto para el Día del Padre si el tuyo es un cafetero confeso. Y es que, si todavía no tienes regalo, estás a tiempo de apostar por esta cafetera para sorprenderle, si decides recogerlo en tu tienda más cercana, ya que algunas tienen disponibilidad inmediata.

Esta cafetera cuesta ahora menos de 35 euros. Media Markt

Datos estructurados producto Nombre: Cafetera Tass1106 Style Descripción: Cafetera de cápsulas automática capaz de hacer diversas bebidas calientes. Tiene un depósito de 0,7 litros, se limpia automáticamente con vapor a presión y tiene un soporte de altura regulable para tazas. Marca: Bosch Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 34.99 Imagen:

Disponible en cuatro colores (naranja, rojo, blanco y negro), la cafetera Bosch Tassimo Style apuesta por un tamaño compacto, alrededor de los dos kilos, que no conllevan la renuncia de una buena potencia de 1400 watios para asegurar que podemos disfrutar de bebidas de calidad. Y es que, además del clásico expreso o café con leche, puede preparar otras propuestas calientes según la cápsula que escojamos. Lo consigue gracias a que las cápsulas incluyen un código de barras que permite a la cafetera identificar qué queremos tomar y, de este modo, regular la cantidad de agua, la temperatura y el tiempo de preparación de manera automática.

Cabe destacar, que este modelo no destaca por sus bares: tiene, 3,3, pero, lo cierto, es que tampoco necesita más para exprimir lo mejor de las cápsulas ni para potenciar su verdadera seña de identidad: la facilidad y rapidez que ofrece a la hora de preparar las bebidas.

Ventajas de una cafetera de cápsulas

Aunque cada vez están más de moda los modelos super automáticos capaces de moler el café en el mismo instante de su preparación, lo cierto es que todavía no están al alcance de los bolsillos de muchos, obligados a buscar modelos más económicos. Y esta es, precisamente, la principal ventaja de apostar por una cafetera de cápsulas: los precios suelen ser mucho más accesibles y si apostamos por modelos básicos, pero funcionales, podremos conseguirlos por menos de 35 euros, como ocurre con esta Bosch.

Al precio se suma la facilidad de uso, pues solo hay que preocuparse de la bebida de la que queremos disfrutar, meter la cápsula de ese sabor y darle al botón correspondiente para disfrutar de un expreso, café con leche o un chocolate. Lo logran, todo sea dicho, gracias a la tecnología que lee los códigos de barras e identifica cuál es la especialidad que debe prepararnos. A ello se suma la velocidad con la que las expiden para que no tengamos que esperar más rato del debido.

Además, a la hora de limpiarlas, no presentan mucha dificultad, ya que de forma habitual solo hay que eliminar la suciedad del cajetín de las cápsulas e ir cambiando el agua del depósito para que evitar el estancamiento o la acumulación. De hecho, la descalcificación debe formar parte de nuestra rutina y, cada debido tiempo, realizarla para quitar todos los restos dañinos de los conductos de la cafetera para que funcione con normalidad y la calidad de las bebidas siempre sea la óptima.

Estos son el resto de colores disponibles en esta cafetera. Media Markt

