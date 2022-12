De Alicante a los Juegos Olímpicos: la historia detrás de las zapatillas que rompen barreras

Cuando Diego, Aitor y Roberto se conocieron en 2018 formaban parte de un equipo de fútbol en Alicante. Cuatro años después, siguen siendo un equipo y, lejos de colgar las botas, están al frente de Timpers Brand, una marca de zapatillas fabricadas íntegramente en la provincia alicantina con materiales sostenibles y reciclados.

Lo curioso de esta historia es que antes de nacer como empresa, nacieron como propósito. "Aitor y Roberto tenían mentalidad emprendedora, diseñaron unas zapatillas y las trajeron al equipo. Éramos un equipo de ciegos, y les sorprendió mucho cómo las veíamos, cómo a través del tacto comprobábamos los materiales, si eran flexibles… Éramos capaces de definir las zapatillas mejor que cualquier persona con visión", explica Diego Soliveres, fundador y responsable de comunicación de la marca.

"Queremos demostrar que hay que valorar a las personas por sus capacidades y no por sus discapacidades"

Se propusieron entonces hacer un modelo en el que la vista no fuera lo más importante, sino que lo fueran los materiales, las texturas…"Que fuera accesible e inclusiva", señala. Tras crear este nuevo diseño, en el que Diego participó activamente, los tres decidieron llevar más allá el proyecto y, juntos, obtuvieron el primer premio en un concurso de emprendimiento de la Universidad de Alicante, en la que todos estudiaban. Con este nuevo equipo de tres ya consolidado, repararon en otra cuestión singular: “Ellos sabían que yo era ciego, pero yo no sabía que mi compañero Roberto era trasplantado de riñón y que Aitor padecía fibrosis quística. Nos dimos cuenta de que nos habíamos juntado tres personas con discapacidad, así que decidimos seguir con esa filosofía y demostrar que una empresa puede crecer y derribar barreras y estereotipos, que hay que valorar a las personas por sus capacidades y no por sus discapacidades".

El equipo de Timpers Brand. En la fila de abajo, en el centro, Diego Soliveres. Timpers Brand

De Alicante a los Juegos Olímpicos

Desde aquel primer premio, "han sido unos años de ascenso y una vivencia y experiencia de vida increíble", relata. "No vendíamos ni un par, pero nos pusimos a buscar recursos, nos presentábamos a concursos…Era un no parar, porque fabricar un calzado tiene muchos procesos: recogíamos la suela en un sitio, la llevábamos al montado y bordado en otro…". En 2019, llegó uno de los momentos más importantes de ese crecimiento: Lanzadera, la aceleradora de empresas de Juan Roig, les seleccionó para que pudieran desarrollar su proyecto, por lo que los tres socios se trasladaron a Valencia. "Ahí comenzamos a ser empresarios. No teníamos formación y cuando entramos aquí es cuando empezamos a crecer".

Les sucedieron entonces los premios y reconocimientos, y se convirtieron el en calzado oficial de todos los jugadores de las categorías de deporte adaptado del Levante UD, en el de los recogepelotas del Mutua Open Madrid de 2021 y en el de toda la delegación española de los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020. "Imagina ver tus zapatillas en el desfile de apertura y clausura de los juegos, donde las ve todo el mundo… fue algo increíble", comenta Soliveres. Otro de los puntos de inflexión llegó también el pasado 2021, cuando Angels Capital, fondo de inversión de Roig, seleccionó de nuevo su proyecto. Hoy, Timpers es "la marca más normal del mundo", está compuesta por nueve personas, todas ellas con algún tipo de discapacidad, y esperan cerrar el ejercicio de 2022 con el doble de facturación que el año anterior.

Zapatillas Timpers Timpers Brand

Más allá de hitos y reconocimientos, la contratación del primer trabajador fue, para este emprendedor, uno de los momentos más importantes en el desarrollo de este proyecto. "Un chico con discapacidad intelectual como operario de almacén. Ahí vimos cumplido que habíamos montado una empresa, porque estábamos contratando trabajadores y haciendo realidad nuestro propósito", explica.

Para seguir contribuyendo a este objetivo, desde la marca han impulsado también 'Tiempo de personas', un espacio donde, a través de entrevistas, dan a conocer las historias y vivencias de personas con discapacidad de todos los ámbitos de la sociedad, como el cantante Serafín Zubiri, el deportista de atletismo adaptado David Casinos o Fide Mirón, vicepresidenta de la Federación Española de Enfermedades Raras: "Nuestra intención es que la gente vea en positivo, no me gusta hablar de integración o inclusión, sino de normalización. Hay muchas discapacidades que no se ven, como ser mentiroso o maleducado, así que tenemos tratar la discapacidad como algo normal y derribar tabús para que no se cree más desconocimiento", afirma Soliveres.

"Hay muchas discapacidades que no se ven, como ser mentiroso o maleducado, así que tenemos tratar la discapacidad como algo normal y derribar tabús"

Cuestión de inclusión y actitud

Con el negocio en ascenso, uno de los retos a los que se enfrenta ahora Timpers es el de encontrar personal cualificado. Según el Observatorio sobre discapacidad y mercado de trabajo en España, de Fundación Once, el 32% de los jóvenes con discapacidad no supera los estudios primarios y solo un 3,8% tiene estudios superiores. "Encontrar talento es complicado. Al principio, era más fácil porque nos juntamos personas con ganas e ilusión, pero según vas creciendo, necesitas rodearte de personas que sepan mucho en su sector y es muy difícil encontrar gente cualificada y formada. Desde las instituciones y las universidades se tiene que hacer algo para incentivar esto, porque al final formarse es cuestión de actitud, de derribar los límites que uno mismo se pone", reivindica Soliveres.

Imagen promocional de Timpers, con modelos con y sin discapacidad. Timpers Brand

De cara a 2023, afrontan otros tres grandes desafíos: el primero, seguir creciendo en facturación y personal, "como querría cualquier otra empresa"; el segundo, poner en marcha en Valencia su primera tienda física, "porque dada nuestra historia tiene todo el sentido que haya un espacio donde ver y tocar las zapatillas"; y el tercero "y más importante": apartarse de lo social y dar el salto al mundo de la moda. "Hasta ahora se nos ha visto como un proyecto social, pero creo que ya hemos agotado esa bala y si no empezamos a vender como marca de moda estaremos muertos. Lo importante es que vendemos zapatillas, fabricadas aquí, de buena calidad, con materiales reciclados…y que además somos una empresa que apuesta por la normalización. Queremos darle la vuelta al titular, que la discapacidad sea solo la anécdota".

