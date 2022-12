Defender la digitalización inclusiva por todo el mundo, el proyecto de dos madrileños que no dejan fuera de la foto a pueblos y continentes

EN COLABORACIÓN CON TELEFÓNICA

Tras más de una década de éxitos y experiencias de todo tipo en el mundo del marketplace –compraventa de artículos locales e internacionales por Internet–, Ignacio Martínez decidió dar el salto y fundar una empresa junto con su amigo Pablo López. Su empresa Venped conecta a cerca de una veintena de empleados por el mundo, de Colombia a Australia, pasando por distintas ciudades españolas y por Montemayor, un pequeño pueblo de la campiña cordobesa. Su proyecto es un claro ejemplo de cómo la conectividad permite unir los mejores profesionales independientemente de su ubicación.

Ignacio Martínez y Pablo López son los primeros protagonistas de #TodosEnLaFoto. CEDIDA

La filosofía de Venped se basa en la conectividad para favorecer la empleabilidad y derribar las barreras físicas que nos separan. Y esto, además de trasladarlo a su equipo, que cuenta con empleados residiendo en diversos puntos de España y del extranjero, también es santo y seña del producto que ofrece en el mercado: “Mi idea es que este servicio lo pudiese usar cualquier persona y desde cualquier sitio. Cuando trabajaba en otra empresa, me hacía unos 100 kilómetros al día aproximadamente de ida y vuelta. Ahora, trabajo en Internet. Y hemos creado este sistema para que cualquier persona pueda gestionar sus ventas desde cualquier parte del mundo”.

Desde mayo de 2022, Venped es una de las startups que se encuentran en el programa de aceleración del grupo Telefónica. De esta forma, la compañía española impulsa la innovación y emprendimiento y apoya a los proyectos tecnológicos que necesitan cada país y región. Y mediante Wayra, el hub de innovación abierta más global y conectado del mundo, Telefónica ha invertido más de 160 millones de euros en startups de 24 países distintos para que puedan ofrecer a la sociedad sus soluciones tecnológicas.

El papel de la conectividad

Pese a ser una empresa muy joven, los trabajadores gozan de todas las comodidades para poder vivir en la ciudad que deseen. Una de las prioridades de Ignacio y Pablo es fomentar que, pese a la distancia física, reine el buen ambiente y no existan barreras entre los trabajadores. Para conseguirlo, Venped cuenta con una oficina virtual para los empleados que asegura una comunicación eficaz en todo momento. Además de en Madrid, esta startup tiene trabajadores en otros lugares como Montemayor (Córdoba), Toledo, Vigo, Zaragoza, Valladolid y en otras partes del mundo, como Portugal, Colombia y Australia.

“La conectividad juega un papel importantísimo. Para nosotros es especialmente importante, porque al tener a todo el equipo repartido por el mundo, tener una buena conexión y poder enlazar con compañeros que a lo mejor están en el otro extremo del mundo es muy importante”, detalla Ignacio.

No obstante, “la conectividad también hay que saber medirla”, matiza Pablo, combinando acciones cotidianas en línea con reuniones presenciales para propiciar un ambiente distendido: “Puntualmente nos juntamos. En Navidad hacemos team building mediante jornadas de formación, que nos unen y permiten conocernos mejor. Además, cada seis meses hacemos reuniones presenciales, nos ponemos cara y hacemos actividades”.

Crecimiento profesional y humano

En muchas ocasiones, el recorrido profesional y el trayecto vital se entrelazan hasta que convergen las aspiraciones laborales y los retos personales. O, en su defecto, que proyectos tan personales como el que han emprendido en conjunto Ignacio y Pablo le han proporcionado satisfacciones que van más allá de prosperar en el mundo profesional. Sacar un proyecto adelante no solo conlleva desarrollar y ofrecer un producto al mercado, también tiene que ver con formar a un equipo, hacerles ameno el día a día y proporcionarles todas las facilidades para que crezcan como trabajadores y como seres humanos.

Sin embargo, los inicios fueron complicados y han tenido que subsanar errores y adaptarse constantemente a nuevos escenarios para darle continuidad y consistencia al proyecto: “Ha sido el aprendizaje más rápido e intenso que he tenido en mi vida”, estima Pablo. “Ni un máster y ni una carrera puede igualar lo que he aprendido. Ha sido una montaña rusa de emociones y he trabajado más que nunca. Al final te vuelcas en lo que sientes como tuyo y lo sacas adelante”.

“Ha sido bastante duro. Me metí en el proyecto justamente cuando tuve a mi primera hija. Sentí que me tiraba completamente al vacío. En ese momento yo tenía un puesto estable en una gran empresa y con opciones de crecimiento. Lo tenía todo muy bien atado. Pero de un día para otro decido cambiar y hacer esto. Por suerte, junto a Pablo y con el apoyo de los inversores, entendimos y superamos las dificultades del día a día y seguimos creciendo”, concluye Ignacio.

Cómo funciona Venped

Venped unifica y automatiza las ventas a través de marketplace para los canales en línea de grandes multinacionales. Con una trayectoria aún corta, simplifican toda la gestión de venta para ahorrar dinero, ganar tiempo, incrementar el volumen de ventas y posicionar mejor los productos de sus partners: “Trabajamos en conjunto con empresas que manejan múltiples canales y miles de productos. Nuestra misión es simplificar y automatizar una gran cantidad de tareas como los pedidos, las devoluciones, las incidencias, las promociones y las campañas, entre otras”, indica Pablo.