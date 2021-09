Cohousing, una manera diferente de hacerse mayor: entre amigos y de forma activa

Nunca es tarde para dar un giro a la vida, porque en una podemos vivir muchas más. Bajo esta idea, Cofidis ha estrenado la serie ‘VIDAS’: una celebración que coincide con su 30º aniversario y que homenajea a todas aquellas personas que deciden perseguir sus sueños. La serie se basa en historias reales, como la de Jaime Moreno, un madrileño que junto a un grupo de amigos decidieron fundar la cooperativa cohousing donde reside actualmente, una manera para envejecer juntos y afrontar la vida desde otra perspectiva.

En España, se calcula que para el año 2030 los mayores de 65 años representarán al 30% de la población, frente al 18% actual. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran una realidad a la que la sociedad debe hacer frente: no hay que olvidarse de nuestros mayores. Con esa idea en mente, Jaime y sus amigos buscaron una solución para su futuro y encontraron en el cohousing su respuesta.

El cohousing o vivienda colaborativa es un modelo alternativo de vivienda que surgió en la década de 1970 en los países escandinavos y, en la actualidad, está asentado en el norte de Europa y zonas como Estados Unidos y Latinoamérica. En España existen más de 30 centros dedicados a la promoción del cohousing, aunque solo un tercio están en pleno funcionamiento, según Movicoma, dependiente de la Universidad Oberta de Cataluña. Poco a poco, este modelo de convivencia se instaura como una alternativa para quienes desean tener un envejecimiento activo y evitar la soledad.

Vida en comunidad y participativa

Félix Martín Galicia, secretario general de la Confederación Española de Cooperativas de consumidores y usuarios (HISPACOOP), confirma la popularidad del cohousing en España, que tuvo su primera iniciativa en la malagueña cooperativa ‘Los Milagros’ y que, en la actualidad, “hay aproximadamente 60 proyectos, de los que 10 ya están funcionando y otros 15 están bastante avanzados”.

“El cohousing mantiene tres estructuras superpuestas”, explica Martín Galicia: “La estructura física, que es el espacio donde conviven las personas; la estructura social, que es la estructura de relaciones; y luego la estructura de los cuidados. Es la búsqueda de una alternativa diferente a la residencia clásica y es un modelo de autogestión y muy próximo a la cultura cooperativa”. Quienes se apuntan a esta forma de vida, en su mayoría mujeres (un 60% frente a un 40% de hombres), buscan no suponer una carga para las generaciones siguientes y tener “una vida digna frente a institucionalización y otro tipo de soluciones” para “seguir controlando sus vidas” mediante un envejecimiento activo, según comparte el experto.

Jaime Moreno lo tuvo claro desde que, tiempo atrás, tuvo que ocuparse de sus tías cuando alcanzaron la tercera edad y no podían valerse por ellas mismas, combinando los cuidados con el trabajo y su propia rutina. No quería que eso le ocurriera a él cuando le llegara el turno, así que lo comentó con sus amigos de toda la vida, quienes llegaron a la misma conclusión y comenzaron a informarse sobre el cohousing. Ahora son los responsables de la Cooperativa Cohousing Trabensol, una respuesta que cubre las necesidades físicas y afectivas de las personas mayores porque, tal y como él mismo ilustra: “Estar envejeciendo entre amigos es una maravilla”.

La principal ventaja del cohousing es que “combina la vivienda tradicional o unifamiliar con la vida en comunidad”, ilustra el secretario general de HISPACOOP, algo que Jaime corrobora con su propia experiencia. Él se mudó a la cooperativa con su mujer, quien falleció recientemente. “Me pregunto qué hubiera pasado si no estuviera en el cohousing, sino en mi casa habitual de Madrid. Todos los días vendrían a verme mis hijos y amigos, pero poco a poco se irían alejando y siguiendo sus propias vidas y yo sentiría la soledad. Eso aquí no ocurre, vives rodeado de gente, lleno de actividades, compartes ratos y estás en plena actividad, no sientes en ningún momento eso tan grave que afecta a las personas mayores que es la soledad”.

Combatir la soledad es uno de los objetivos principales de la Cooperativa Cohousing Trabensol, “un proyecto vivo que se va moldeando según las necesidades básicas, las materiales y las sanitarias, pero también intelectuales y físicas”, comenta Jaime. Los proyectos como el suyo se basan en la solidaridad y la cooperación entre todos los residentes, que se apoyan unos a otros y comparten experiencias diarias a través de distintas actividades. “Nuestra base es la solidaridad, la ayuda mutua y el poner a disposición de los demás el conocimiento que tiene cada uno y que ha atesorado a lo largo de la vida”, reafirma el responsable del cohousing.

La Cooperativa Cohousing Trabensol (Madrid) es una respuesta que cubre las necesidades físicas y afectivas de las personas mayores. TRABENSOL

Su carácter colaborativo es lo que diferencia a estos hogares del resto de alternativas para continuar con la vida después de la jubilación, aunque, según ilustra Félix Martín Galicia: “el cohousing no es para todo el mundo, es para un determinado tipo de personas que quieren vivir en comunidad, que tienen una generosidad grande, que tienen ansias de colaborar y enfrentarse a nuevos retos”.

Sostenibilidad e impulso al ámbito rural

El cohousing es en su mayor parte urbano, aunque sus instalaciones se sitúan en el mundo rural, según comparte Martín Galicia. De esta manera, “se produce un fenómeno de arraigo” en las zonas normalmente vaciadas y pone de ejemplo los existentes en Losar de la Vega (Extremadura) y Horcajo de Santiago (Cuenca), instalaciones que en la actualidad son las principales creadoras de empleo y motores de industria de ambas localidades.

Otro de los grandes beneficios que reporta el cohousing a la sociedad es su carácter ‘verde’. Así lo manifiesta el secretario general de HISPACOOP: “En general, casi todos los proyectos que se están desarrollando tienen como eje central la idea de sostenibilidad ambiental, están muy preocupados por el entorno, se diseñan los edificios en que impacten lo mínimo y hay una sostenibilidad social”, mediante la participación interna y en propio medio en el que se inserta, ya que sus convivientes colaboran con el municipio de forma activa.

Jaime Moreno y su grupo de amigos, ahora cofundadores y socios, cumplen con los rasgos descritos por Martín Galicia. “Nosotros éramos muy conscientes desde que iniciamos el proyecto de la necesidad de que no afectara al medio ambiente”, comenta Jaime, “a los estudios de arquitectos a los que planteamos lo que queríamos hacer, se les propuso que queríamos un edificio bioclimático, de poco impacto y que fuera económico en su abastecimiento”. A su vez, explica que desde el cohousing están “en relación directa constantemente con el pueblo, ha habido dos compañeros que han sido concejales”.

Serie VIDAS

La experiencia de Jaime y sus amigos es muy similar a la de Isabel, Carmen y Rosa, las protagonistas del tercer episodio de la serie 'VIDAS': 'Cohousing: vivir en comunidad'. Las tres han estado juntas desde la época del colegio y, ahora, recién estrenados los 60 años, sienten que les falta algo de ilusión. Hasta que un día llegan a la solución: compartir casa y vivir bajo un mismo techo, una aventura que deciden vivir unidas.

La serie VIDAS es un proyecto de Cofidis que parte de experiencias de personas reales, para contar historias que motivan a perseguir los sueños y buscar nuevos caminos hacia la felicidad. Estos proyectos de cambio de vida brillan por su afán de superación e invitan a hacer realidad proyectos que nos hagan recuperar la ilusión. En una vida hay muchas vidas, ¿por qué no vivirlas todas?