Un año sin Olivia Newton John, la inolvidable Sandy en 'Grease'

Se cumple un año desde el fallecimiento de la actriz que dio vida a Sandy en Grease, la británico- australiana Olivia Newton John.

Newton-John falleció a los 73 años por un cáncer contra el que llevaa luchando más de 30 años.

"Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama", indicó el esposo, que pidió que "en lugar de flores" los interesados envíen donaciones a la Fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer.

Aunque Newton-John (Reino Unido, 1948) desarrolló su carrera en el mundo del espectáculo como cantante, con éxitos como If Not for You, Let Me Be There y Have You Never Been Mellow, su nombre quedó inmortalizado en Hollywood al protagonizar junto a John Travolta el musical Grease. Tras este, su gran éxito, hizo películas como Xanadu y se consagró con canciones como Physical, de 1981.

En 1992 se le diagnosticó cáncer de mama, pero remitió. Fue hospitalizada de nuevo en 2013 y lograron pararlo, pero resurgió en 2017. “Para mí, psicológicamente, es mejor no tener ni idea de lo que me espera o cuánto vivió la última persona que tuvo lo que yo tengo”, se sinceró la actriz durante una entrevista en el programa de televisión australiano 60 minutes.

En su larga trayectoria como cantante vendió más de cien millones de álbumes y todavía figura en la lista Billboard como una de las mejores artistas de todos los tiempos.