Un momento, ¿es ‘The Book of Boba Fett’ el título de la temporada 3 de ‘The Mandalorian’?

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DEL 2X08 DE THE MANDALORIAN]

Puede que aún no nos hayamos repuesto de la tonelada de sorpresas y momentos infartantes que trajo el último episodio de The Mandalorian, estrenado este viernes en Disney+. La batalla contra Moff Gideon y sus Dark Troopers, la despedida de Mando y Grogu… ¡el regreso de Luke Skywalker y R2-D2! Hay mucho que digerir; tanto que no le estamos dando demasiadas vueltas a la escena poscréditos de El rescate, donde asistíamos al regreso de Boba Fett (Temuera Morrison) al palacio de Jabba el Hutt en compañía de Shand Fennec (Ming-Na Wen) y cómo, luego de liquidar a Bib Fortuna y su séquito, el cazarrecompensas ocupaba el trono del famoso criminal.

La escena era seguida de un título, The Book of Boba Fett, y de una fecha, diciembre de 2021. No se ha dado más información, pero rumores previos ya apuntaban a una serie independiente protagonizada por Fett (que de hecho empezaría a rodarse de forma inminente) y, antes que imaginarnos un posible largometraje, lo suyo es pensar que Disney+ albergará el año que viene varios episodios dedicados al cazarrecompensas de Morrison y a sus nuevas aventuras en Tatooine. Pero hay un problema. Y es que en diciembre de 2021, según supimos durante el extenuante Investor Day de Disney, ya está programado el estreno de otra serie. Concretamente, el de la tercera temporada de The Mandalorian.

Esta coincidencia de fechas, en combinación al final de la temporada (con Mando conmocionado por la marcha de Grogu y sin dar pistas de cuál es su próximo destino) ha provocado que varios fans especulen con que la tercera temporada de The Mandalorian en realidad es The Book of Boba Fett, siendo este su “subtítulo”. Algo que implicaría un nuevo cruce en los caminos de Mando y Boba, quizá una vez el personaje de Morrison restablezca el gremio de cazarrecompensas de Tatooine y ofreciera trabajo a nuestro protagonista. De hecho, es muy jugoso pensar en una futura reformulación de The Mandalorian como drama criminal, alejándose momentáneamente del western o los samuráis.

Por otra parte, existe la posibilidad de que Mando permanezca al lado de Bo-Katan (Katee Sackhoff) y resuelva unirse a su cruzada para recuperar Mandalore; de hecho el drama en torno a la posesión del Sable Oscuro con el que cierra la segunda temporada de The Mandalorian apuntaría a este escenario. En cualquier caso es raro pensar en que tanto The Mandalorian como The Book of Boba Fett vayan a estrenarse de forma casi simultánea (aunque con la cantidad de series anunciadas por Disney+ esto podría ocurrir tarde o temprano), y dentro de esta incertidumbre al menos contamos con un revelador testimonio.

Paul Bateman, responsable de algunos de los concept-arts que nos han alegrado los créditos finales de The Mandalorian, se ha pronunciado en Twitter sobre la incógnita y asegurado que, en lo que a él respecta, la serie de Jon Favreau y The Book of Boba Fett son dos ficciones distintas. “Solo para asegurarme de que os hacéis una idea general… yo no represento a Lucasfilm oficialmente pero, por lo que sé, The Book of Boba Fett y la tercera temporada de The Mandalorian tienen calendarios diferentes de rodaje”.

As I understand it - #thebookofbobafett and #TheMandalorian Season 3 have differing shooting schedules, despite potentially releasing around the same date, in addition Pedro Pascal has confirmed he's signed aboard for the third season, consequently.... — Paul Bateman (@PaulRMQ) December 20, 2020

“A pesar de que vayan a estrenarse en una fecha similar, también resulta que Pedro Pascal ha confirmado haber firmado por una tercera entrega, así que… es posible que hablemos de series distintas”, prosigue Bateman, aunque añade por último que no deja de ser el año 2020, y cualquier cosa puede ocurrir. Por ahora, habrá que esperar a la confirmación de Disney+.