Disney confirma un buen puñado de series de ‘Star Wars’, incluyendo una de (respira) Ahsoka Tano

Anoche tuvo lugar el evento de Disney dedicado a sus inversores, y lo que en principio aparentaba ser una reunión dedicada exclusivamente a sacar pecho por las buenas cifras de su servicio de streaming (que ha superado los 86 millones de suscriptores) se ha convertido de pronto en algo más parecido a una Comic Con, a una D23 o, para el caso que nos ocupa, una Star Wars Celebration. Y es que se hicieron anuncios, multitud de anuncios. De Pixar, de Marvel, de Star Wars, dándose a conocer tantos nuevos títulos que apenas se le dio importancia a que los planes de la Casa del Ratón para la exhibición cinematográfica, a corto-medio plazo, hayan fijado el streaming como destino primordial.

En cualquier caso, y en lo relativo a Star Wars, Disney echó el resto colocando a Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, en el escenario para que fuera enumerando los nuevos proyectos ambientados en la lejana galaxia. Entre renovaciones y spin-offs habló de hasta diez series a lanzarse en Disney+ durante los próximos años. De unas ya teníamos noticia (incluso sabíamos que habían empezado a rodar), de otras no teníamos la menor idea, y en cualquier caso a continuación te detallamos cuáles fueron cada uno de los títulos con los que Disney, amparándose en el fenómeno que ha supuesto The Mandalorian, planea imponerse en el disputado mercado de streaming.

'THE MANDALORIAN'

“I’ve been tracking you, Mandalorian.” Catch up on the new season of @TheMandalorian, now streaming on @DisneyPlus. pic.twitter.com/9fkizAYqxb — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Con su segunda temporada emitiéndose actualmente en Disney+, era más que evidente que la Casa del Ratón renovaría las aventuras de Mando y Grogu; de hecho ninguno de los integrantes había querido disimular en estos meses que Jon Favreau tenía en mente un amplio futuro con la primera serie en acción real de Star Wars, y principal causante de todo este alboroto. Giancarlo Esposito hablaba hace algunas semanas de “una tercera o cuarta temporada” donde empezaríamos a encontrar respuestas, y ahora el plan es que la tercera entrega, según se reveló en este evento, llegue en las Navidades de 2021.

'RANGERS OF THE NEW REPUBLIC'

Logo de 'Rangers of the New Republic'

El tiempo transcurrido entre El retorno del Jedi y El despertar de la Fuerza es enormemente interesante, por cómo incluye tanto la fundación de la Nueva República como la transformación del Imperio en la Primera Orden. The Mandalorian ha esbozado hasta ahora y con cierta ligereza lo que ocurrió en este margen, de forma que Rangers of the New Republic se adentre aún más en esta cuestión, quizá contando con el protagonismo de Cara Dune (Gina Carano), a juzgar por lo visto en los últimos episodios. No es el único spin-off anunciado, por lo demás, de The Mandalorian, pues a continuación viene la artillería pesada…

'AHSOKA'

Logo de 'Ahsoka'

Posiblemente, el personaje más amado por los fans salido alguna vez en el Universo animado de Star Wars. Conocimos a Ahsoka Tano, aprendiz de Anakin Skywalker, en Star Wars: The Clone Wars, y volvimos a toparnos con ella en Star Wars Rebels. El mayor anuncio de la segunda temporada de The Mandalorian tenía ver con el fichaje de Rosario Dawson para interpretarla, y pocas semanas después de su debut en esta serie, Disney anuncia otra para ella sola, con la vinculación de Dave Filoni (su creador original) y Jon Favreau. ¿Veremos cómo progresa en su búsqueda de Ezra Bridger y el Gran Almirante Thrawn?

'THE BAD BATCH'

A sneak peek at Star Wars: The Bad Batch, an all-new animated Original Series from Lucasfilm Animation, coming soon to #DisneyPluspic.twitter.com/V0jQc4XNIe — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

La Casa del Ratón ha depositado una total confianza en el citado Filoni (uno de los tipos de los que más se fiaba George Lucas en una época anterior de Lucasfilm), y aparte de su trabajo en The Mandalorian y las series de animación de Star Wars ya estrenadas, supimos hace tiempo que le habían dado un nuevo proyecto. Derivado, precisamente, de su trabajo en Star Wars: The Clone Wars, en cuya última temporada conocimos a un carismático grupo de clones defectuosos que se hacía llamar ‘la Remesa Mala’. Ahora estos clones protagonizarán su propia serie animada, The Bad Batch, que durante el evento lanzó su propio tráiler y puedes verlo sobre estas líneas.

LANDO CALRISSIAN

Han Solo: Una historia de Star Wars supone el gran fracaso de Disney desde que puso sus manos sobre Lucasfilm, pero uno del que la Casa del Ratón, poco a poco, ha sabido sobreponerse. Ya sea descubriendo que Bryce Dallas Howard, hija del director de Han Solo Ron Howard, ha nacido para dirigir Star Wars (así lo atestiguan sus dos capítulos en The Mandalorian), o presentando un Lando Calrissian absolutamente arrebatador con el relevo de Donald Glover a Billy Dee Williams. No se ha confirmado si la serie dedicada a este granuja galáctico tendría a Glover de vuelta en el papel, pero sería impensable que no fuera así.

'STAR WARS: THE ACOLYTE'

Logo de 'The Acolyte'

La más misteriosa de las series desveladas, a cargo de Leslye Headland (cocreadora del éxito de Netflix Muñeca rusa). Kennedy lo describió como un “thriller de misterio que nos llevará a una galaxia de secretos y poderes emergentes del Lado Oscuro en los últimos días de la era de la Alta República”, a partir de lo cual podemos imaginarnos un tono muy distinto a lo visto en series y películas previas de Star Wars. Su ambientación en la Alta República (periodo muy anterior incluso a las precuelas) garantiza además el desarrollo de una faceta de la saga desconocida hasta ahora.

'STAR WARS: OBI-WAN KENOBI'

Hayden Christensen returns as Darth Vader, joining Ewan McGregor in OBI-WAN KENOBI. The Original Series begins 10 years after the dramatic events of Revenge of the Sith, and is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9WR2npRUkk — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Una de las series de las que ya se lleva hablando tiempo, y no siempre positivamente. Ewan McGregor confirmó hace más de un año que volvería a interpretar al Maestro Jedi luego de las precuelas de Star Wars, pero una serie de desacuerdos con el guionista inicialmente contratado, Hossein Amini, provocaron el retraso del rodaje y su sustitución por Joby Harold. Lo importante, sin embargo, es que durante este evento se anunció que la serie también contaría con el protagonismo de… Hayden Christensen como Darth Vader. Buena estrategia para volcar la narrativa en tu favor, Disney.

'A DROID STORY'

Logo de 'A Droid Story'

Desde que le ha echado mano a Lucasfilm, Disney se ha asegurado de permitir que el pasado de la marca vaya infiltrándose en su nueva andadura de formas muy variadas, incluso asomándose a los rincones menos conocidos o valorados de Star Wars. Hace poco tuvimos otro especial galáctico de Navidad cambiando wookies ruidosos por muñecos de LEGO, y ahora está confirmado que, luego de la serie de los 80 Droids, la Casa del Ratón ha puesto en marcha una nueva serie animada con R2-D2 y C-3PO de protagonistas. Una que “nos presentará a un nuevo héroe guiado por el dúo más icónico en una misión secreta que solo ellos conocen. ¿Qué podría salir mal?”, explicaba Kennedy.

'ANDOR'

“Everything I did, I did for the Rebellion.” Andor, an Original Series set in the Star Wars universe, is streaming in 2022 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/q2IT2qzEeR — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

De esta también teníamos noticia. Cassian Andor fue introducido en Rogue One: Una historia de Star Wars siendo interpretado por Diego Luna, que también volverá a prestarle rasgos en una serie dedicada exclusivamente a él y a su amigo droide K2SO (al que da vida Alan Tudyk). La preproducción de esta serie fue, a su modo, tan complicada como la de Obi Wan Kenobi, pero el rodaje ya ha sido iniciado y en el evento dedicado a sus accionistas Disney ha revelado incluso un teaser donde se nos presenta al personaje y a una serie que se ambientaría años antes de Rogue One, en plena formación de la Alianza Rebelde.

'STAR WARS VISIONS'

Logo de 'Star Wars Visions'

Por último, y siguiendo el modelo inaugurado por Marvel de What if?, Disney+ también será el hogar de una serie de cortometrajes animados con el propósito de mostrarnos rincones de la galaxia nunca vistos antes. Sin ningún hilo conductor, Kennedy se refirió a este proyecto como “una serie que celebrará Star Wars a través de los ojos de los mejores creadores de anime del mundo, ofreciendo una perspectiva fresca y diversa a la saga”. Tal parece que la idea de Disney es plantear una serie anime de Star Wars, lo que sirve como muestra última de la sabiduría del estudio a la hora de dar a los fans lo que quieren.