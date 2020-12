La memorable reacción de Mark Hamill al último episodio de ‘The Mandalorian’

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DEL 2X08 DE THE MANDALORIAN]

Todo lo bueno tiene un final, y en el caso de The Mandalorian al menos se trata de un final provisional, a la espera de que la tercera temporada llegue en 2021. La segunda entrega de la serie de Star Wars ha supuesto un festín para los fans de largo recorrido de la saga, repleta de guiños a las series de animación y esperados regresos que han asaltado el viaje de nuestros amigos Mando y Grogu. Las expectativas estaban muy altas de cara al final de esta tanda, confluyendo en un capítulo titulado El rescate, y afortunadamente Jon Favreau y su equipo han estado a la altura.

Hay mucho que digerir de lo visto en el episodio número 16 de The Mandalorian (como su escena poscréditos, que da cuenta de una nueva serie a estrenarse en Disney+ en diciembre de 2021), pero sin duda lo más impactante ha sido el regreso de Luke Skywalker junto a R2-D2. Un Luke, acorde al margen de tiempo en el que se ambienta The Mandalorian, inevitablemente rejuvenecido con la misma (y cuestionable) técnica que nos dio a un Peter Cushing resucitado y a una Carrie Fisher de vuelta a la juventud en Rogue One. Llegados a este punto, y dado el hype en el que estuvo involucrado el rodaje de la segunda temporada de la serie de Disney+, solo queda felicitar a la compañía por haber conseguido mantener en secreto el regreso de Mark Hamill.

Seen anything good on TV lately? — Mark Hamill (@HamillHimself) December 18, 2020

Porque sí, este Luke digital tiene su voz, y en sintonía a ello el intérprete no ha podido evitar soltar algún comentario en lo relativo a su aparición. Ante el peligro de spoilear a sus seguidores ha optado por disimular y dar con una publicación mucho más divertida, limitada a un sucinto: “¿Habéis visto algo bueno en televisión últimamente?”. Ming Na-Wen, que encarna a Shand Fennec en The Mandalorian (y probablemente también lo haga en la inminente The Book of Boba Fett) ha pillado la broma, y ha retuiteado a Hamill escribiendo “Es gracioso que lo preguntes..."

La excitación de los fans a raíz de El rescate (capítulo dirigido por Peyton Reed) aún está fresca, y la discusión ahora se divide entre quienes han abrazado sin dudar el regreso de Luke (aun cuando eso signifique separar a Grogu de su protector) y quienes lo desdeñan al consabido grito de “fanservice”. Entre medias, sin que sean precisamente pocos, están quienes celebran la reaparición de Hamill, pero se preguntan si era necesario recurrir a un CGI tan casposo. En los próximos días habrá tiempo para seguir comentándolo.