Vale, hay mucho que comentar sobre el último episodio de ‘The Mandalorian’

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DEL 2X05 DE THE MANDALORIAN, DE CLONE WARS Y DE STAR WARS REBELS]

Estaba claro que un capítulo titulado La Jedi y escrito y dirigido por Dave Filoni (responsable de las series animadas de Star Wars) no podía dejar indiferente al nutrido fandom de The Mandalorian. Y en efecto ha sido así, pues el quinto episodio de la segunda temporada estrenado este viernes no solo ha tenido espectáculo para dar y tomar, sino que también ha sido enormemente revelador en torno a algunos de los misterios de la serie de Disney+, cuya resolución hasta entonces estaba siendo afrontada con cierta parsimonia.

Como vimos, el principal descubrimiento de La Jedi es el nombre de la criatura anteriormente conocida como Baby Yoda. Este es Grogu, y pudimos descubrirlo gracias a la mediación de la Jedi del título, Ahsoka Tano, que interpretada por Rosario Dawson pudo dar el salto por fin a la acción real tras ser uno de los protagonistas de Clone Wars y Star Wars Rebels. Es posible, sin embargo, que haya quien no esté al tanto de por qué el regreso de Tano ha ilusionado tanto a los warsies, y que la palabra "Thrawn" no le haya dicho gran cosa.

Para quienes su conocimiento de Star Wars se limite a las películas y a las cucamonas asesinas de Baby Yoda, ahí va una pequeña recopilación de datos y aclaraciones sobre los principales puntos de interés del último episodio de The Mandalorian. Al paso que va esta temporada, más deudora que nunca de series y de fases no tan bien valoradas como las precuelas de George Lucas, es posible que esto contribuya a que las próximas revelaciones no vuelvan a dejarte cara de póker.

Rosario Dawson como Ahsoka Tano

Que sí, ya sabemos que os gusta Kurosawa

El episodio La Jedi se ambienta al completo en el planeta Corvus, y concretamente en la ciudad conocida como Calodan. Antes de que entre la cabecera ya hemos tenido oportunidad de sufrir un pequeño infarto al ver a Ahsoka Tano enfrentarse con los secuaces de Morgan Elsbeth (Diana Lee Inosanto), magistrada del lugar que quiere librarse de esta guerrera por todos los medios posibles. Pese a su habilidad para el combate, su guardaespaldas Lang (interpretado por el mismo Michael Biehn que fuera Kyle Reese en Terminator) no parece ser capaz de conseguirlo.

Es por ello que a la llegada a Corvus de Mando (Pedro Pascal), y sin saber que es precisamente Tano lo que ha traído aquí a nuestro protagonista, Elsbeth le encarga destruir a la Jedi. A cambio de que lo haga le ofrece como recompensa una lanza beskar, material que según cuenta fue creado durante la Guerra Mandaloriana-Jedi para poder hacer frente a los embates de Fuerza y a los sables láser. La primera reacción ante un dato así es, posiblemente, sorprenderse ante el hecho de que mandalorianos y Jedi llegaran a enfrentarse en el pasado.

Mando frente a Morgan Elsbeth

Pero lo cierto es que lo hicieron. La Guerra Mandaloriana-Jedi fue un conflicto muy anterior a la Antigua República, pero uno que dejó devastado Mandalore. Como consecuencia de este enfrentamiento, la superficie del planeta natal de Bo-Katan (cuyo pasado repasamos a cuenta de su providencial aparición en La heredera) quedó inservible para albergar vida en ella, siendo obligada la población a guarecerse en ciudades cerradas herméticamente. Durante el conflicto, los mandalorianos perfeccionaron el uso del beskar para poder defenderse de las habilidades Jedi.

Durante las Guerras Clon, la mencionada Bo-Katan y sus Búhos Nocturnos portaban armaduras de beskar, y también lo hicieron una vez estos fueron asimilados por el Colectivo Sombra de Darth Maul, que llegó a hacerse con el control de Mandalore. Es un material, pues, muy estrechamente relacionado con el origen de Mando, y en el mismo capítulo de La Jedi podemos verlo en funcionamiento, cuando Morgan Elsbeth se enfrenta a Ahsoka Tano en un espectacular duelo con reminiscencias al Trono de sangre de Akira Kurosawa, que también parece haber inspirado el aspecto de Calodan.

Ahsoka Tano llega a la ciudad acompañada de Mando y con el propósito de derrotar a Elsbeth. Para ello cuenta con dos sables láser de color blanco que ya mostró en el citado inicio del capítulo, sin que esto repercuta en que verlos chocar contra la lanza beskar de la magistrada sea menos placentero.

Storyboard del duelo Tano-Elsbeth

Hablemos de Ahsoka Tano

La llegada de esta veterana Jedi había sido muy anticipada por el fandom, y esto se debe a que puede ser el personaje más querido que ha aparecido en Star Wars al margen de sus películas. Su aparición en La Jedi, pues, no ha defraudado, no solo por el hecho de introducir duelos en The Mandalorian (como si la serie no fuera ya lo suficientemente espectacular) sino por la valiosa información que ha dado sobre Baby Yoda, revelando que su nombre es Grogu y que fue criado en el Templo Jedi.

Durante sus conversaciones con Mando, Tano señala que antes de Grogu solo había conocido a otro ser que fuera de su misma especie, y que este fue el Maestro Yoda. Sin embargo, en el Consejo Jedi que fue contemporáneo a los años de formación de Ahsoka también había otro miembro de aspecto similar: la Maestra Yaddle, cuyo camino con Tano nunca debió de llegar a cruzarse a tenor de sus palabras. Pero más allá de esta omisión, resulta muy interesante la decisión que toma Ahsoka de negarse a entrenar a Grogu, arguyendo que la criatura ha desarrollado un afecto demasiado intenso por Mando.

Esta es Yaddle. En fin, ya sabéis, las precuelas

¿Por qué es interesante? Porque Ahsoka habla desde la experiencia, y llegados a este punto quizá convendría aclarar un poco de dónde viene esta guerrera togruta. Tras ser descubierta por el Maestro Plo Koon poco antes de las Guerras Clon, el citado Yoda la designó como aprendiz padawan de Anakin Skywalker, cuya primera misión tuvo lugar en el film animado Star Wars: The Clone Wars (2008) para rescatar a Rotta, hijo de Jabba el Hutt y primer intento (fallidísimo) de Baby Yoda. Dado que tanto maestro como aprendiz eran temperamentales e impulsivos, al comienzo no se llevaban demasiado bien.

Sin embargo, en el transcurso de la guerra desarrollaron una gran lealtad el uno por el otro, y Tano fue ganando fama como una valiente guerrera. En cierto punto contrajo amistad con el soldado clon Rex, a quien acogió como un nuevo mentor, y todo pareció torcerse cuando le fue atribuido el bombardeo del Templo Jedi de Coruscant, por lo que fue expulsada de la Orden y acusada de sedición. Pero, claro, Tano era inocente; la verdadera culpable era su amiga Barriss Offee, que bajo la creencia de que los Jedi estaba siendo corrompidos por el Lado Oscuro (algo no muy lejos de la verdad, como evidenciaría el alzamiento de Palpatine al final de la guerra), se había vuelto contra ellos.

Barriss Offee y Ahsoka Tano en 'The Clone Wars'

Anakin desenmascaró a Barriss Offee, pero cuando le fue ofrecido volver a la Orden Ahsoka se negó: con el paso de la guerra había quedado muy decepcionada con la actitud de los Jedi. Fuera de la Orden Ahsoka siguió combatiendo, y a lo largo del conflicto llegó a cruzar espada con el general Grievous, Asajj Ventress y, claro, Darth Maul, a quien acababa de capturar en Mandalore cuando la Orden 66 fue ejecutada. Como vimos en la recta final de Clone Wars, Tano y Maul se aliaron a la desesperada para escapar del fuego clon, mientras su mentor Rex conseguía eludir la Orden y se convertía en otro renegado.

Llegamos así a Star Wars Rebels, que narra la formación de la Alianza Rebelde y los acontecimientos previos a la trilogía original de Star Wars. Tano, traumatizada por el alzamiento del Imperio, el exterminio de los Jedi y la desaparición de su amigo Anakin, acabó uniéndose a la Alianza adoptando el nombre en clave ‘Fulcrum’, y durante sus nuevas aventuras volvería a verse las caras tanto con su mentor Rex como con su archienemigo Maul. También entraría en contacto con Kanan Jarrus y Ezra Bridger, Jedi supervivientes, y en cierto momento descubriría que Anakin no estaba muerto, sino que se había pasado al Lado Oscuro y se encontraba tras la máscara de Darth Vader.

Anakin Skywalker y Ahsoka Tano en 'The Clone Wars'

Tano acudió a enfrentarse a él en cuanto lo descubrió, y durante el duelo resultante pudo haber perdido la vida… sino fuera por la ayuda de Ezra Bridger. Pero no del Bridger que conocía, sino de uno dos años mayor que había viajado a ese momento desde el futuro utilizando el Mundo entre Mundos (una dimensión alterna a la que pudo acceder gracias a la Fuerza). Bridger pudo rescatar a Ahsoka para seguir su lucha en la Guerra Civil Galáctica, a cuyo término el joven Jedi había desaparecido y Ahsoka se había comprometido a buscarlo.

Star Wars Rebels concluía con Ahsoka comprometida a encontrar a Bridger para saldar su deuda en compañía de la guerrera mandaloriana Sabine Wren. De forma paralela, y según podía leerse en la novela de E.K. Johnson tituladaStar Wars: Ahsoka, fabricaba los dos sables láser color blanco que veíamos en The Mandalorian, y cinco años después aparecía en Corvus enfrentándose a Morgan Elsbeth. En el capítulo de la serie de Disney+ no ha llegado a mencionar en qué había desembocado su búsqueda de Bridger, pero sí que lo ha dejado intuir: durante su duelo con Elsbeth, cuando le pregunta por el paradero de un tal Almirante Thrawn.

Amenaza en la sombra

Durante el enfrentamiento en Calodan, Mando ha de enfrentarse no solo con Lang, sino con un droide asesino que deja ver sobre su carcasa un símbolo que los más avispados habrán relacionado con el de la Séptima Flota, que durante la Guerra Civil Galáctica estuvo comandada por el tipo cuyo paradero quiere conocer Tano. Thrawn es un personaje de enorme recorrido en el universo de Star Wars; incluso en esa parte del universo que cuando Disney adquirió Lucasfilm dejó de ser considerada canon para formar parte de ese cajón de sastre conocido como ‘Star Wars Legends’.

Dentro de este ámbito, Thrawn fue un oficial imperial que puso en graves aprietos a Luke Skywalker y a sus amigos una vez transcurridos los acontecimientos de El retorno del Jedi y el Imperio parecía haber sido derrotado. Durante la Trilogía de Thrawn escrita por Timothy Zahn, por tanto, este almirante fue el nuevo gran enemigo a batir, destacando ya entonces por su habilidad en combate y su carismática personalidad, siendo un villano de lo más cortés y retorcido que gustaba de conocer a sus enemigos en profundidad.

Thrawn en 'Star Wars Rebels'

Lo referido en la Trilogía de Thrawn ya no forma parte del canon de Star Wars, pero como en tantas otras ocasiones Disney no ha podido evitar recurrir a él para “reubicarle” en la continuidad oficial. Dentro de ella, Thrawn apareció en Clone Wars como un joven soldado de la República que conocía a Anakin Skywalker, y posteriormente fue el gran villano de Star Wars Rebels. Estando a cargo de la Séptima Flota, encargada de conquistar el planeta Lothal, Thrawn se enfrentó con Ahsoka y sus nuevos compañeros antes de lo narrado en Una nueva esperanza.

Durante una última y espectacular batalla, Thrawn se enfrentó directamente al Jedi Ezra Bridger a bordo de su nave Imperial I Quimera, y en plena lucha unas criaturas conocidas como purrgils, capaces de hacer saltos a la velocidad de la luz, se aferraron al vehículo y lo lanzaron al hiperespacio. La Quimera fue transportada a un lugar desconocido con Bridger y Thrawn en su interior, comprometiéndose Ahsoka Tano una vez concluida la guerra, como mencionábamos, a buscar a su amigo.

Thrawn se lleva una desagradable sorpresa durante su enfrentamiento con Ezra Bridger

Se supone, por tanto, que ambos siguen con vida, y el que Tano quiera encontrar al Almirante recurriendo a Morgan Elsbeth puede obedecer al propósito de hallar a su Bridger, entendiendo que donde quiera que esté Thrawn también estará el joven Jedi. No es descabellado, pues, que en el futuro de The Mandalorian lleguemos a reencontrarnos con Thrawn dando su salto correspondiente al live action, sobre todo si recordamos lo ocurrido en el episodio anterior a La Jedi, titulado El asedio.

Ahí descubríamos que Moff Gideon (Giancarlo Esposito) necesitaba la sangre de Grogu para sacar adelante un ejército de supersoldados sensibles a la Fuerza, dejando entrever un laboratorio donde los experimentos ya habían dado pie a unas criaturas humanoides sospechosamente parecidas al Líder Supremo Snoke. ¿Qué tiene que ver esto con Thrawn? Pues que en la Trilogía Consecuencias, escrita por Chuck Wendig para detallar sucesos inmediatamente anteriores a El despertar de la Fuerza, volvía a mencionarse su nombre.

Según lo narrado aquí, el conocimiento privilegiado de Thrawn de las Regiones Desconocidas había sido clave en la constitución de la Primera Orden. Si a esto le añadimos que Exegol, el planeta donde reaparece Palpatine en El ascenso de Skywalker, pertenece a esta indómita región de la galaxia, las cuentas cuadran: Thrawn habría sido clave para el auge de la Primera Orden, así como para los experimentos genéticos que condujeron al nacimiento de Snoke y la resurrección del Emperador. Y es probable que The Mandalorian ahonde pronto en estas cuestiones.

Palpatine en 'El ascenso de Skywalker'

Mientras tanto, hay que seguir con el viaje

Hay mucho que digerir, de forma que vayamos concluyendo este repaso dándole algo de contexto al nuevo destino de Mando y Grogu. Ahsoka Tano se niega a entrenar al pequeñín, pero ya que el protagonista le ha ayudado a derrotar a Elsbeth le habla de un lugar donde podría quedar más claro si Grogu ha de recibir adiestramiento en las artes Jedi. Este lugar es el planeta Tython, que junto a Coruscant, Jedha (aparecido en Rogue One) y Ach-To (lugar de exilio para Luke Skywalker luego de la conversión de Kylo Ren al Lado Oscuro), pasa por tener uno de los primeros Templos Jedi de la galaxia.

La historia de Tython está envuelta en el mito y nunca ha sido desarrollada del todo en el Universo Expandido de Star Wars, aunque su primera mención ya data del videojuego Star Wars: Rebellion lanzado en 1998. Según daba a conocer esta obra en conjunción a otro juego posterior, Star Wars: The Old Republic, Tython fue el lugar de nacimiento de la Orden Jedi, ocupado inicialmente por su versión previa, los Je’daii, y sacudido por las Guerras de la Fuerza siete siglos antes de la fundación de la Antigua República, donde Sith y Jedi se enfrentaron.

El colorido Tython de 'Star Wars: The Old Republic'

Dado que estos datos pertenecen a una fase anterior al nuevo canon de Lucasfilm, no está claro si será mantenido en The Mandalorian, pero está claro que sí se mantendrá su condición de milenario lugar Jedi gracias a las palabras de Ahsoka y a una serie de cómics publicada entre 2016 y 2019, titulada Doctora Aphra. Esta colección, desarrollada por Kieron Gillen, se centra en las aventuras de una antiheroína llamada Lorna Aphra.

Aphra es una arqueóloga contratada por el Imperio que se desencanta paulatinamente de sus empleadores; algo que le acaba conduciendo a la traición. Hasta el punto de, al final de la serie, Darth Vader se propone acabar con ella, y en una última jugarreta Aphra le engaña diciendo que la base principal de la Alianza Rebelde se encuentra en el lejano planeta Tython. Vader se desplaza hasta ahí, perdiendo un tiempo muy valioso que facilitará a los rebeldes evacuar la base de Hoth al comienzo de El imperio contraataca. Desde entonces no se ha sabido más de Tython, pero es muy posible que esto cambie en torno al final de esta deslumbrante temporada de The Mandalorian.