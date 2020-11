‘The Mandalorian’: Todo lo que debes saber sobre Bo-Katan y su épica misión

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE THE MANDALORIAN, THE CLONE WARS Y STAR WARS REBELS]

Puede que desde su estreno The Mandalorian solo haya contado con un mínimo elemento de disputa entre las entusiastas filas de su fandom, que no recibía con tanta unanimidad un producto de Star Wars desde más o menos los años 80. Y este es la calma con la que la serie de Jon Favreau se está tomando el desarrollo de su historia y la resolución de sus misterios, ambientándose cronológicamente entre El retorno del Jedi y El despertar de la Fuerza sin que eso nos haya dado por el momento grandes pistas sobre cómo se fundó la Primera Orden, por qué fracasó la Nueva República o de dónde salieron los Caballeros de Ren.

En su segunda temporada, que lleva tres episodios estrenados en Disney+, The Mandalorian no parece querer abandonar este camino, pero la cantidad de llamativos fichajes que se confirmaron meses antes de su lanzamiento ya está consiguiendo dar mucho de qué hablar a los fans. Y es que, si en el primer episodio titulado El Marshal pudimos toparnos tanto con Cobb Vanth como con Boba Fett (quien ateniéndonos a las películas parecía haber muerto en El retorno del Jedi), el tercero llamado La heredera y dirigido porBryce Dallas Howard ha contado con bastantes motivos para entusiasmar a los seguidores más beatos de Star Wars.

¿Por qué? Básicamente por un único personaje: Bo-Katan, a quien interpreta Katee Sackhoff y que se presentó a Mando (Pedro Pascal) con unas palabras que pretendían no intimidar a los neófitos: “Soy Bo-Katan, del clan Kryze. Nací en Mandalore y luché en la Purga. Soy la última de mi linaje. Esta armadura ha pertenecido a mi familia durante tres generaciones”. Y, aunque esto pueda valer para comprender sus motivaciones y actos en el episodio restante, lo cierto es que Bo-Katan guarda tras de sí una larga y apasionante historia. Una que ha sido contada a medias entre Star Wars: The Clone Wars y Star Wars Rebels: dos series animadas a cargo del mismo Dave Filoni que está involucrado en The Mandalorian.

Exploremos esta historia.

Bo-Katan en 'The Clone Wars'

Las guerras de Mandalore

En efecto, Bo-Katan Kryze pertenece a la familia regente del planeta Mandalore. Sin embargo, a lo largo de su vida apenas ha tenido tiempo de sentarse en el trono debido a numerosos conflictos; los que empezaron en el mismo momento que resolvió afrontar la herencia mandaloriana de un modo distinto a su hermana, Satine Kryze. Mientras que esta, como líder de la facción conocida como los Nuevos Mandalorianos, abogaba porque la paz determinara la política exterior del planeta, Bo-Katan estaba obsesionada con el pasado guerrero de Mandalore. Esta disensión dio pie a idsensiones muy graves entre ambas hermanas.

Bo-Katan encontró en la Guardia de la Muerte a varios partidarios de preservar la tradición combativa, y formaron un grupo terrorista liderado por Pre Viszla. Su enfrentamiento con los Nuevos Mandalorianos acabó derivando en un primer contacto algo agrio de Bo-Katan con la Jedi Ahsoka Tano (sí, la misma que menciona en el episodio de The Mandalorian y que sabemos que estará interpretada por Rosario Dawson), y posteriormente en que la Guardia de la Muerte tuviera que exiliarse a Carlac, para seguir planeando la guerra civil desde ahí.

Bo-Katan y su nuevo aliado

Fue entonces cuando Pre Viszla y Bo-Katan entraron en contacto con Darth Maul y su hermano Savage Opress. Maul, como el fan más casual de Star Wars pudo comprobar gracias a Han Solo, en realidad salió vivo de su enfrentamiento contra Obi-Wan Kenobi y Qui-Gon Jinn en La amenaza fantasma, y es uno de los principales enemigos a combatir en The Clone Wars. Alguien especialmente peligroso porque no debe lealtad a nadie (siente que Darth Sidious le ha traicionado), y que junto a su hermano Savage Opress busca la forma de derrotar a sus enemigos manipulando a quien se tercie, teniendo como principal objetivo vengarse de Obi-Wan Kenobi tras la derrota sufrida por el Sith en Naboo.

No era una buena idea aliarse con Maul para hacerse con el control de Mandalore, pero Bo-Katan lo comprobó demasiado tarde, cuando luego de la fundación del Colectivo Sombra Maul acabó traicionándola y matando a su líder, Pre-Viszla, durante un duelo a sable láser (más sobre esto en breve). Con Satine apartada del trono, Maul se proclamó gobernante de Mandalore y las hermanas resolvieron aliarse para un bien común, solicitando la ayuda de Obi-Wan Kenobi… tal y como el antiguo aprendiz de Darth Sidious quería.

Nuestro Maestro Jedi siempre había amado a la hermana de Bo-Katan. Sabiendo esto, Maul consiguió atraer a Obi-Wan y a las Kryze a palacio, donde asesinó a Satine ante los ojos de su enemigo consumando su venganza. Tiempo después, el ejército de la República asedió Mandalore intentando apartar a Maul del poder, y en dicha campaña combatieron codo con codo Ahsoka Tano y Bo-Katan. Como resultado, Tano consiguió capturar al Sith y Bo-Katan se proclamó nueva gobernante del planeta, pero ahí no acabaron los problemas.

Poco después de que la República devolviera Mandalore al control de la dinastía Kryze, Palpatine (es decir, Darth Sidious) dio la Orden 66. Como resultado de esta, los soldados clon se volvieron contra los Jedi y los asesinaron. Ahsoka Tano pudo sobrevivir, sin embargo, gracias tanto a la mediación de Rex (un soldado clon que pudo resistirse al control de Palpatine, según vimos en el final de The Clone Wars) como curiosamente a la ayuda de Maul, a quien decidió liberar para abrirse paso entre las huestes de clones.

Entretanto el Imperio quiso conquistar Mandalore, y la guerra dio comienzo de nuevo. Bo-Katan tuvo que luchar así por mantener su liderazgo, pudiendo utilizar en combate un sable negro con una interesante historia detrás...

Bo-Katan y Ahsoka Tano, condenadas a entenderse

Un arma noble, para tiempos no tan civilizados

La primera temporada de The Mandalorian finalizó con un plano que enloqueció al fandom, y que tenía como protagonista al recién presentado Moff Gideon (interpretado por Giancarlo Esposito) sosteniendo un sable láser de color negro tras su enfrentamiento con Mando y sus amigos, a quienes perseguía para capturar al Niño (alias Baby Yoda, alias genocida de batracios). Por supuesto, no era la primera vez que veíamos ese sable láser negro en el universo de Star Wars.

El sable negro es un arma milenaria y única, puramente mandaloriana, que fue creada por Tarre Viszla; a la sazón, primer mandaloriano admitido en la Orden Jedi. Dicho arma fue pasando de mano en mano a lo largo de varias generaciones de Viszla, hasta llegar al poder de Pre Viszla, líder de la Guardia de la Muerte y superior de Bo-Katan. Como veíamos antes, las guerras mandalorianas condujeron a que Viszla se acabara enfrentando contra Darth Maul una vez este les traicionara.

Como resultado del duelo Viszla fue asesinado y Maul se hizo con el sable negro. Tiempo después tendría oportunidad de utilizarlo durante otro épico duelo, cuando Darth Sidious entró en conocimiento de que Maul había ocupado Mandalore y decidió acudir al planeta para dar muerte a su antiguo aprendiz. En el combate contra Sidious Maul no estuvo solo, ya que su hermano Savage Opress también se unió al duelo. Una vez Opress murió ante los ojos de Maul, este recurrió al sable negro para luchar contra Sidious utilizando dos armas. No obstante acabó siendo derrotado, el sable negro perdido, y Sidious exigió que renunciara a sus aspiraciones tanto como Lord Sith como gobernante de Mandalore.

Maul, evidentemente, se resistió a esta orden, pero como a tantos otros el derrumbe de la Antigua República exigió que permaneciera oculto y mantuviera sus actividades criminales; contatando en cierto momento a Qi'Ra (Emilia Clarke) y encontrando finalmente la muerte definitiva a manos de su eterno enemigo Obi-Wan en Tatooine. Entretanto, el sable oscuro fue localizado por la guerrera mandaloriana Sabine Wren (protagonista de Star Wars Rebels) en Dathomir, planeta natal de Maul y Opress, y fue utilizado por la misma durante su entrenamiento como Jedi a manos del maestro Kanan Jarrus.

El camino de Wren se cruzó con el de Bo-Katan, quien nunca había dejado de luchar por recuperar el trono de Mandalore, y esta decidió entregárselo pensando que era su legítima propietaria. Con el mítico sable oscuro en su poder, Bo-Katan proseguiría sus esfuerzos para recuperar su planeta.

Sabine Wren con el sable oscuro

Y así llegamos a 'The Mandalorian'

En algún momento durante la guerra entre el Imperio y la Alianza Rebelde, Bo-Katan perdió el sable oscuro a manos de Moff Gideon. Después de la destrucción de la Segunda Estrella de la Muerte y la derrota del Emperador Palpatine, el destino de Mandalore es incierto, pero a tenor de lo visto en The Mandalorian parece seguir lejos del control de Bo-Katan, aun incapaz de subir al trono que una vez ocupara su hermana Satine.

En el tercer episodio de la nueva temporada, el personaje interpretado por Katee Sackhoff (quien, por cierto, ha puesto voz a la versión animada de Bo-Katan tanto en Clone Wars como en Star Wars Rebels) aparece acompañado de Axe Woves y Koska Reeves. Su camino se cruza con el de Mando, y el protagonista les ayuda en una nueva fase de su búsqueda del sable oscuro a cambio de que le ayuden a contactar con Ahsoka Tano, quien en calidad de antigua Jedi podría aclarar el origen del Niño que acompaña al cazarrecompensas.

Giancarlo Esposito es Moff Gideon

Acaba resultando, por tanto, que en un solo episodio la serie de Favreau se las ha apañado para tender un puente entre dos fenómenos tan queridos por los fans como Clone Wars y Star Wars Rebels, dando asimismo la sensación de que no será la última vez que nos crucemos con Bo-Katan. ¿Tendrá lugar en The Mandalorian la final reconquista de Mandalore a manos de su legítima gobernante, que se ha hecho esperar durante años?

Ocurra finalmente o no, el placer de habernos reencontrado con el personaje de Katee Sackhoff ya no nos lo quita nadie.