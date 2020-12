Boba Fett también tendrá su propia serie en diciembre de 2021

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DEL 2X08 DE THE MANDALORIAN]

Hace exactamente una semana tuvo lugar el Investor Day, a lo largo del cual Disney le presentó a sus accionistas novedades suficientes como para preservar su confianza luego de un año tan calamitoso como 2020. Buena parte de estas novedades consistían en series de Star Wars: más de una decena de series de Star Wars destinadas a Disney+ y amparadas en el colosal éxito de The Mandalorian. Algunos de sus títulos eran Rangers of the New Republic, Ahsoka, Obi-Wan Kenobi, Andor o The Acolyte, y entre todos ellos hubo a quien le llamó la atención no ver nada relacionado con Boba Fett, dado que días antes había corrido el rumor de que una serie protagonizada por este personaje estaba a punto de empezar a rodar.

Hoy, justo el día en que sabemos de la muerte de Jeremy Bulloch (intérprete original de Boba Fett) y ha finalizado la espectacular segunda temporada de The Mandalorian, hemos podido confirmar que esa serie existe, y que responde al título de The Book of Boba Fett. El anuncio no ha venido ni por parte de los medios estadounidenses ni por un evento pantagruélico de Disney, sino que venía incluido en el último capítulo de The Mandalorian, llamado El rescate. En la escena poscréditos, así las cosas, los conmovidos espectadores han podido descubrir que The Book of Boba Fett llegará a Disney+ en diciembre de 2021.

Gracias a la citada escena poscréditos, además, podemos intuir por dónde van los tiros (y nunca mejor dicho). Poco después de que las aventuras de Mando y Grogu queden en suspenso, la acción salta al antiguo palacio de Jabba el Hutt en Tatooine, donde luego de que el líder criminal muriera en El retorno del Jedi ha sido Bip Fortuna, uno de sus lugartenientes, quien ha ocupado su trono. No por mucho tiempo, ya que en el palacio irrumpen Boba Fett (encarnado por Temuera Morrison) y Shand Fennec (Ming Na-Wen), aniquilando al séquito de Fortuna y al propio Fortuna para que Fett acto seguido se siente en el trono que ocupaba segundos antes.

Es entonces cuando entra el rótulo, “The Book of Boba Fett”, y la fecha “diciembre de 2021”. Lo lógico, por tanto, es que la nueva serie (de la que no sabemos nada más) se centre en las aventuras de Fett luego de los sucesos de esta segunda temporada de The Mandalorian, acaso luchando por convertirse en el nuevo señor del crimen de Tatooine. Esperemos saber más en los próximos meses.