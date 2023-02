‘The Last of Us’ episodio 7: la historia de la primera mordida de Ellie y su relación con Riley

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE THE LAST OF US 1x7]

The Last of Us lo ha vuelto a hacer. Tras sorprendernos en su tercer episodio contándonos la historia de Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett), ahora vuelve a hacer un aparte para retroceder en el tiempo hasta tres semanas antes del inicio de la trama de la serie en 2023 y explicarnos cómo Ellie (Bella Ramsey) fue mordida por primera vez por un infectado.

La joven ya había explicado en el capítulo piloto cómo se había colado en un centro comercial de la zona en cuarentena de Boston, ante la sorprendida mirada de Tess (Anna Torv), y ahora la ficción de HBO Max nos quiere contar con detalle todo lo que ocurrió aquella noche en la que la protagonista no estaba sola, sino con su mejor amiga, Riley (Storm Reid).

El séptimo capítulo de The Last of Us, Lo que dejamos atrás, nos ayuda a conocer mucho más a Ellie y a entender todo por lo que pasó antes de conocer a Joel (Pedro Pascal) y de saber que es inmune al Cordyceps. ¿Te has emocionado con el episodio, o has echado demasiado de menos al actor protagonista? Te contamos nuestro análisis, a partir de ahora con SPOILERS.

Riley, 'the best friend'

Los jugadores del videojuego de Naughty Dog ya sabían perfectamente quién era Riley y lo que significa en la vida de Ellie, pero para todos los demás ha resultado ser un personaje nuevo. Riley, interpretada magníficamente por Storm Reid, quien ya nos había sorprendido en papeles como el de Gia, la hermana pequeña de Rue (Zendaya) en Euphoria, es la mejor amiga de la protagonista en su escuela militar de Boston y también su primer interés amoroso.

Así nos lo narra un séptimo episodio plagado de pequeños detalles, miradas, risas, silencios, palabras, emociones. El vínculo de Ellie y Riley es auténtico, poderoso. Dos niñas que han tenido que crecer demasiado rápido, y que han sido el único refugio la una para la otra a través de los años en este mundo postapocalíptico. Nada podía separarlas. Nada. Ni siquiera que Riley se uniese a los Luciérnagas.

Efectivamente, el capítulo también nos habla de las diferencias que existían entre estas mejores amigas por su apoyo a la dictadura militar FEDRA o a la resistencia (también llamados terroristas) los Luciérnagas. Parece que Ellie estaba más dispuesta a prosperar y alcanzar un buen rango con los militares, y no se fiaba del todo del bando que había elegido su amiga. Aun así, el amor que sentía por ella podía con todo eso y más, y hasta estaba dispuesta a dejarla marchar sin rencor.

Ellie y Riley en 'The Last of Us' Cinemanía

Las Cinco Maravillas del Centro Comercial

Impresionante cómo algo tan normalizado hoy en día como puede ser un enorme centro comercial en casi todas las ciudades urbanizadas que conocemos puede ser algo sorprendente para alguien que haya nacido en un mundo en cuarentena militar y con economía básica de guerra en el que escaleras mecánicas, aviones, coches o partidos de béisbol son imposibles de imaginar.

Observar a Riley enseñándole ese “nuevo mundo” y sus maravillas a Ellie y ver cómo ambas disfrutan de una última noche feliz postapocalíptica sin duda ha sido un regalazo para los espectadores de The Last of Us. Un tiovivo, una sala de juegos (Arcade incluido), un fotomatón, una tienda de disfraces y el libro de chistes de No Pun Intended: Volume Too, que ahora toma una nueva importancia en la trama (Ellie encontró el mismo en el coche de Bill y sirvió para mejorar su relación con Joel).

Ellie y Riley avanzan por el centro comercial poco a poco mientras, a través de cada sonrisa, cada conversación, cada reproche o cada acercamiento, nos queda claro entre ellas saltan chispas. Especialmente por parte de Ellie, a quien podemos ver más nerviosa, vulnerable y cariñosa que nunca. Así, llegamos a su primer beso, al que ambas reaccionan con total normalidad. La protagonista confirma que Riley siente lo mismo. Lástima que tenga que llegar un infectado a romper ese momento tan bonito, pero esto es The Last of Us.

Así, vemos cómo Ellie fue mordida por primera vez en su antebrazo por un infectado. A su lado estaba Riley, quien también fue infectada en ese mismo momento. Ambas prometen aguantar juntas hasta el final, pero resulta inevitable pensar que fue Ellie la que acabó finalmente con la vida de su amiga al mutar esta en zombie, ya que le dijo a Joel de que no era la primera vez que usaba una pistola.

La valentía de Ellie

La actriz Bella Ramsey, cuya elección de casting fue tan cuestionada, está dando una lección de calidad interpretativa a todos los millones de espectadores que siguen The Last of Us desde su inicio. Su Ellie es, sencillamente, perfecta. Su fuerza, su sensibilidad, su valentía, la hacen única. Este personaje nunca deja de luchar, y menos por alguien que le importe de verdad. Riley no se rindió con ella ni se marchó, se quedó a su lado hasta el final, y Ellie no se rendirá con Joel, pues ahora es la persona a la que más quiere en el mundo.

Así, podemos ver que, aunque Joel le diga que se marche y busque a su hermano Tommy (Gabriel Luna), la joven decide no hacerlo y quedarse con él. La última escena, en la que la joven encuentra un hilo y aguja y toma la determinación de coser la herida de Joel es emotiva, vibrante, valiente. Ambos son un equipo, son familia, confían el uno en el otro y van a conseguir salir de esta, y la ficción una vez más consigue dejarnos con ganas de más.

'The Last of Us', episodio 7 Cinemanía

Un episodio diferente en el que sin duda se echa de menos la presencia de Pedro Pascal y que detiene el tiempo en la trama central de la serie, pero que ha sido igual de emotivo que los anteriores y que, al igual que el sexto nos dejó conocer más a Joel, nos ha hablado más de quién es Ellie y de su pasado. Para ver cómo continúa esta increíble historia, a la que solo le quedan dos episodios de esta primera temporada, tendremos que esperar hasta la semana que viene.

