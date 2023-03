'The Last of Us' episodio 8: la lucha de Ellie contra David lleva la serie a su lado más perturbador

Si pensábamos que The Last of Us iba a retomar la relación entre Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) tras contarnos la historia de la protagonista y Riley (Storm Reid) en el capítulo 7, estábamos muy equivocados. El episodio 8 de la primera temporada, When We Are in Need, vuelve a situar a Ellie como absoluta protagonista en un capítulo que no será nada fácil para ella.

Con Joel aún herido e inconsciente, y sin comida ni medicina para ayudarle, Ellie saldrá de caza y su camino se cruzará con el de David (Scott Shepherd), James (Troy Baker) y su gente de Like Side. Aunque la joven no se fíe prácticamente en ningún momento de ellos, serán aún más peligrosos de lo que imagina en un principio y lo tendrá muy difícil para protegerse tanto a sí misma como a Joel.

El capítulo ocho de The Last of Us nos presenta a los conocidos caníbales del mundo post-Cordyceps a los que la ficción había hecho referencia en algún momento, pero que todavía no habíamos visto en pantalla. Se ha seguido echando de menos la presencia y el peso de Pedro Pascal en la mayor parte de la trama, pero su final aparición ha configurado uno de los momentos claves de la temporada. ¿Qué te ha parecido el capítulo? Te contamos nuestra opinión CON SPOILERS.

Scott Shepherd como David en 'The Last of Us' HBO

El pueblo de David

Cuando conocemos por primera vez a David, el pastor no parece querer hacer daño a Ellie, sino todo lo contrario: está muy interesado en ella y en ayudarla. Aunque la joven le amenaza con un arma, el líder de Lake Side le ofrece penicilina para la herida de Joel y la deja marchar, no sin antes ofrecerle un lugar dentro de su pueblo pese a desvelarle que el individuo al que mató Joel en la universidad de Colorado del Este era uno de ellos.

Sin embargo, algo oscuro se puede entrever en este hombre que un día fue profesor de matemáticas y que ahora se esfuerza en guiar en la fe a un grupo de personas que han depositado en él su confianza. Lejos de conseguirlo, David no es más que un líder sociópata fanático del Cordyceps, violento, controlador y mentiroso que ha creado una especie de secta caníbal sin que la mayoría de sus miembros sean conscientes de ello. “Todo pasa por algo”, señala constantemente, mientras intenta manipular a Ellie haciéndole creer que está sola y que su única opción es unirse a ellos en una perturbadora e incómoda escena.

Junto al personaje de Scott Shepherd podemos observar a su mano derecha James, interpretado por Troy Baker, una esperadísima incorporación al reparto ya que se trata del actor que dio vida a Joel en los videojuegos de Naughty Dog. Baker no aparece en tantos minutos del capítulo como algunos fans habrían deseado, pero sí nos ofrece su presencia y su talento en este nuevo personaje lleno de conflictos y tan diferente al protagonista.

Troy Baker como James en 'The Last of Us' HBO

El dilema caníbal

The Last of Us nos plantea el tema del canibalismo en un mundo post-apocalíptico en el que la humanidad y las civilizaciones modernas ha quedado prácticamente reducidas a cenizas. La serie plantea aquí un debate a través del personaje de David: ¿es mejor morir de hambre o comer seres humanos? ¿Te alimentarías de carne humana si no te quedara otra opción? En cualquier caso, habría una gran diferencia entre comer personas ya fallecidas por otras causas, como en su día relató la película ‘¡Viven!’, basada en hechos reales, y asesinarlas para ese propósito, como se deja entrever que hacen David y sus hombres.

La serie no cae en el morbo de ofrecer excesivos detalles del tema ni escenas demasiado escabrosas, si tenemos en cuenta que Ellie se escapa por los pelos de ser la siguiente cena de Lake Side en pequeños pedacitos.

Sin embargo, la experiencia con David y los caníbales marcará a la protagonista de por vida, pues ya no volverá a ser la misma tras su interminable huída y agonizante lucha en la que se ve obligada a asesinar tanto a James como a David para sobrevivir, después de que este último incluso intente agredirla sexualmente, según se da a entender en la serie.

Bella Ramsey vuelve a cargar con el peso del capítulo y nos ofrece una Ellie rebelde, audaz, luchadora y superviviente nata, tanto emocional como físicamente. También, por desgracia, una Ellie que presenta una faceta muy violenta (como el mismo David recalca) y terriblemente traumatizada, aún más después de los últimos eventos a los que tiene que enfrentarse.

Ellie (Bella Ramsay) en 'The Last of Us' HBO

Joel, por fin de vuelta

Finalmente, el episodio ocho nos ofrece a un Joel parcialmente recuperado que va en busca de Ellie después de que esta le haya salvado la vida, no sin antes demostrarnos que su crueldad sigue conviviendo con su vulnerabilidad, ya que tortura y asesina a dos de los hombres de David después de que estos le confiesen el paradero de la joven en una escena impactante y violenta.

No obstante, el reencuentro de ambos no puede ser más emocionante. Quién lo diría en los primeros capítulos, cuando apenas se dirigían miradas o palabras y los esfuerzos de Ellie por acercarse a Joel eran en vano. Ahora, se abrazan como si de un padre y una hija se tratara, y así lo refleja Joel llamando “baby girl” a Ellie, como 20 años antes llamaba a su hija Sarah (Nico Parker).

Ellie (Bella Ramsay) y Joel (Pedro Pascal) en 'The Last of Us' HBO

Esta es la verdadera esencia de The Last of Us: el vínculo creado entre sus dos protagonistas, leales el uno al otro hasta el final. Ahora, Joel daría todo por esa niña tan especial que está viviendo tantas horribles experiencias que nunca nadie tan joven e inocente debería vivir. ¿Podrá Ellie recuperarse emocionalmente después de este último capítulo?

El episodio ocho mantiene el elevado nivel de la serie y es uno de los más intensos y perturbadores de la temporada. La nueva amenaza mantiene alerta tanto a los personajes como a la audiencia durante toda su duración y no da respiro hasta el final, cuando por fin vemos a Ellie y a Joel juntos (aunque apenas manteniéndose en pie) y reemprendiendo su camino.

Solo queda un capítulo para llegar al final. La semana que viene la primera temporada de The Last of Us dirá adiós tras convertirse en uno de los fenómenos televisivos de este casi recién estrenado 2023. Joel y Ellie ya se han ganado los corazones de millones de espectadores en todo el mundo, y pronto sabremos si después de tantas aventuras y obstáculos consiguen encontrar a los Luciérnagas antes de la segunda temporada.