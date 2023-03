Para el público cinéfilo y seriéfilo, Troy Baker puede ser un ilustre desconocido. Pero si te interesan los videojuegos, la cosa cambia: este actor de 46 años ha puesto su voz en VO a títulos tan destacados como Bioshock Infinite, sagas como Batman: Arkham y Uncharted y, sobre todo, The Last of Us, donde fue la voz original de Joel.

Así pues, verle en la serie de HBO Max (donde interpreta a James, el secuaz de David -Scott Shepherd-) es una oportunidad impagable para verle en carne y hueso. No en vano Baker califica de "surreal" tanto que Neil Druckmann y Craig Mazin hayan convertido el videojuego en serie como que le ofreciesen un papel en la misma.

"Cuando Neil y Craig me vinieron con este papel, dijeron: '¿Te apetecería interpretar a James?'. Y yo me puse en plan: 'Dios mío, muchísimas gracias. ¿Quién es James?', explica el actor en una entrevista con Deadline.

De hecho, los creadores del show ni siquiera entraron en detalles acerca de su rol. "Neil fue esquivo al hablar del personaje. Me dijo: 'Tenemos un papel que te puede pegar, si te interesa. Y si no te interesa, no hay problema'. Y yo: 'Tío, con que haya algo para mí...'. Mira, yo pensaba que iba a hacer de un chasqueador, así que vaya subida de nivel".

Por suerte, la oferta de Druckmann fue más allá de un mero cameo glorificado, ofreciéndole a Baker un papel que él describe como "un buen desafío" y "un reflejo de Joel". "Está en el lado malo de las cosas porque es alguien que cuida de aquellos que le importan y está dispuesto a hacer cualquier cosa por ellos", explica.

"Para mí, James era un buen tipo, pero este mundo ha sido duro con él. Y si miras a esta gente [los sectarios], llegaron a lo que ellos creían que iba a ser la Tierra Prometida, pero tuvieron un mal invierno y eso les convirtió en las peores versiones de sí mismos", prosigue Baker.

"Creo que este episodio es una buena lección acerca de que todos estamos a un mal día de distancia de convertirnos en nuestra peor versión, al menos hasta cierto punto", remacha. "Cuando llega el momento de apuntar con un arma a una niña de catorce años asustada, James se queda en blanco y alguien tiene que empujarla, pero aun así no puede hacerlo. No solo porque le dé miedo meterse en líos con David: es porque, a la postre, sigue teniendo un sentido moral".

Aun así, Baker admite que su aparición no es el punto fuerte del capítulo: "De forma egoísta, tengo ganas de que la gente me vea en este capítulo, pero creo que lo que más me anima es que este es el episodio en el que Bella [Ramsey] flexiona de verdad sus músculos y te enseña de lo que es capaz, y es impresionante".

