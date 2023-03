El incómodo momento con Pedro Pascal y unos tuits sexuales en la alfombra roja

Ahora mismo las dos series más populares de la actualidad se emiten a la vez, y Pedro Pascal interpreta a un padre protector en ambas. El inicio de la tercera temporada de The Mandalorian en Disney+ coincide con los últimos episodios de The Last of Us en HBO, lo que ha llevado a una atención sin precedentes hacia el actor chileno, al que muchos conocimos en Juego de tronos. Es una estrella absoluta, y también un sorprendente icono sexual a cuenta de su elegancia y aire bondadoso.

Siendo una presencia que no le cae mal a nadie, Pascal está abocado a recibir cariño allá donde pasa, pero este cariño también puede trocarse inquietante. En la premiere de The Mandalorian, durante la alfombra roja, y protagonizó una escena que ha causado indignación en las redes sociales con una reportera de Access Hollywood. Esta, según se ha podido ver en un vídeo de TikTok, le pidió a Pascal que leyera en voz alta ciertos tuits que había visto referidos a su figura.

this is the worst thing I’ve ever seen pic.twitter.com/7npzBOqCxk — lauren | tlou & mando spoilers (@djarinluck) March 1, 2023

Los tuits susodichos eran de índole sexual, pero Pascal no lo descubrió hasta leerlos. Tras unos segundos de silencio, intentó tomárselo con humor para negarse a leer en voz alta y llamar “guarros” a quien le habían dedicado estas palabras. Por mucho que el actor de The Last of Us saliera del lío con exquisita educación, varios usuarios han manifestado su repulsa por la reportera, y por haber puesto a la estrella en una situación tan comprometida.

Lo ocurrido con Pascal ejemplifica lo lejos que puede llegar la sexualización de ciertas presencias del audiovisual, ante la que las estrellas no tienen por qué sentirse cómodas. Pascal, de 47 años, visiblemente no lo pasó bien durante ese trance, y lo ocurrido recuerda a cuando hace poco habló de lo mal que se sentía cuando le pedían que pusiera la voz de Din Djarin, su personaje en The Mandalorian.

Pascal considera que, sin el casco y sin el contexto de Star Wars, su voz suena en esos trances demasiado sexual. “La gente se me acerca y me pide que ponga la voz a sus hijos. Pero creo que suena inapropiado. Porque es una voz jadeante, de registro bajo. Es espeluznante y no funciona en la vida real”.

