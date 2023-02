[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE THE LAST OF US 1x7]

Solo quedan dos episodios para que The Last of Us dé por finalizada su primera temporada tras haberse convertido en el primer gran fenómeno seriéfilo de 2023. Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) nos han introducido en un mundo postapocalíptico en el que los infectados atemorizan a la ciudadanía mientras FEDRA impone su orden en las distintas ciudades de EE UU.

En estos primeros siete episodios, también hemos sabido más sobre los protagonistas: hemos podido profundizar en el duelo de Joel tras perder a su hija Sarah (Nico Parker), así como en el miedo al abandono de Ellie. El séptimo episodio, Lo que dejamos atrás, ha sido clave para conocer mejor a la joven y entender por qué teme tanto la soledad.

Ahora, tras un último capítulo centrado en el flashback que recuperaba el trágico final de Ellie y su primer amor, Riley (Storm Reid), HBO Max ha lanzado el tráiler del octavo y penúltimo episodio, que llegará a la plataforma el lunes que viene.

Recordemos que el episodio 7 nos despedía con Ellie cosiendo la herida de Joel tras haber recordado su historia con Riley. El personaje de Pedro Pascal había sido gravemente herido en la Universidad del Este de Colorado y su compañera de aventuras había decidido quedarse a su lado en el sótano en el que se cobijaban para tratar de salvarle.

El tráiler del episodio 8 nos trae a Joel recuperándose de la herida mientras Ellie, en plena caza en un paisaje invernal, se topa con un grupo de supervivientes involucrados en el ataque. Uno de los miembros de esta banda es James, al que da vida Troy Baker, el Joel original en el videojuego. Ya se sabía que Baker participaría en la serie, pero ha sido ahora cuando se ha dado a conocer su rol en la trama.

¿Quién es James?

Con la voz de Reuben Langdon en el videojuego, James forma parte de un grupo de caníbales con los que se encuentra Ellie y dificultan los esfuerzos de la joven por proteger a Joel durante su recuperación. El avance del episodio 8 parece indicar que la serie explorará aún más a los miembros de este grupo, ya que vemos al líder, David, tratando de convencer a Ellie de que se una a ellos.

Ahora que se ha confirmado la aparición de Baker en el octavo capítulo de The Last of Us, la pregunta pasa a ser cuándo veremos a Ashley Johnson, la Ellie original. Como ya se anunció, la actriz se meterá en la piel de Anna, la madre de su personaje en la serie. Tan solo quedan dos episodios para el final de la primera temporada y, de momento, no hay rastro de ella, pero podría sorprendernos con su aparición en cualquier momento.

