'The Last of Us': ¿Qué pasa con Riley tras el final del episodio 7?

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE THE LAST OF US 1x7]

Una semana más, The Last of Us se confirma como una apuesta imprescindible en la agenda de todo seriéfilo. Con su séptimo capítulo, Lo que dejamos atrás, la serie de HBO Max ahonda en una de las tramas más emotivas, dolorosas y queridas entre los fans del juego, la amistad entre Ellie (Bella Ramsey) y Riley (Storm Reid), sacada de la expansión Left Behind.

La ficción se traslada a un pasado situado tres semanas antes del arranque de The Last of Us para mostrar la vida de la joven protagonista antes de conocer a Joel (Pedro Pascal). El episodio arranca con Ellie tratando de encontrar medicamentos para ayudar a Joel (recordemos que el personaje fue gravemente herido en la Universidad del Este de Colorado), pero pronto pasa al flashback.

En él, vemos a Ellie en el colegio de FEDRA, siendo reprendida tras haberse metido en una pelea con una compañera. De madrugada, una chica se cuela en su habitación. Se trata de Riley, su mejor amiga, que huyó de la escuela semanas antes para unirse a los Luciérnagas.

Esta la conduce por los tejados de Boston hasta un centro comercial abandonado, repleto de maravillas. Las jóvenes se divierten y comparten confidencias entre escaleras mecánicas, un carrusel que suena a Just Like Heaven, un fotomatón algo defectuoso, el arcade de Mortal Kombat y un regalo muy especial, el segundo volumen del libro de chistes de Ellie, No Pun Intended.

En los últimos minutos del episodio, Riley le revela a su amiga que se traslada a Atlanta y quería pasar una última noche con ella. Pese al enfado inicial de Ellie, terminan haciendo las paces bailando en una tienda de disfraces, con máscaras de lobo y payaso, mientras suena I Got You Babe, de Etta James. Justo en ese momento, comparten su primer beso, pero el tierno momento se ve interrumpido por un infectado que las ataca.

Entre las dos, consiguen acaban con él, pero tanto Riley como Ellie terminan siendo mordidas por el infectado. En los últimos minutos del episodio, se abrazan asustadas en la tienda de disfraces, decididas a pasar juntas las horas que tarden en convertirse en infectadas.

¿Qué ha pasado con Riley?

Los espectadores ya saben que Ellie consigue sobrevivir a la mordedura y resulta ser inmune a la infección, razón por la cual los Luciérnagas la quieren sacar de Boston y finalmente se la confían a Joel. Recordemos que, en el episodio 2 de la ficción, Ellie contaba a Tess (Anna Torv) que fue mordida por un infectado y descubrió su inmunidad cuando estaba explorando un centro comercial, haciendo referencia a esta trama.

Sin embargo, la ficción opta por no mostrar lo que pasa con Riley al final del capítulo 7. Dado que Ellie es el único personaje inmune en The Last of Us, damos por hecho que Riley terminó infectándose. Aunque, tal y como recoge Screen Rant, ni el juego ni la serie lo confirmen, podemos asumir que la joven fue asesinada por Ellie o los Luciérnagas tras perder el control sobre sí misma.

De haber sido Ellie la responsable de su muerte, esto conectaría con su comentario sobre haber herido a gente en el episodio 4 y explicaría por qué no quiso profundizar en ello cuando Joel le preguntó al respecto.

No es la primera vez que The Last of Us evita mostrar el trágico final de un personaje de forma explícita y consigue lanzar un mensaje más poderoso. El episodio 3, que ahondaba en la historia de amor de Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett), optaba por no enseñar su suicidio y despedir a la pareja con la ventana abierta.

Lo ocurrido con Riley, además, nos permite conocer mejor el pasado de Ellie y nos ayuda a entender su comportamiento esquivo y su pánico al abandono. Ese miedo a la soledad está ligado a todas las veces que la gente que quería le ha dejado. En el caso de Riley, se trata de su mejor amiga, su única familia como niña huérfana y su primer amor, y fallece justo cuando ella descubre su inmunidad y la posibilidad de salvar a otros.

Riley fue la primera en una larga lista de personas que Ellie ha ido perdiendo en la serie, desde Tess a Henry (Lamar Johnson) y Sam (Keivonn Woodard), y carga con la culpa de sobrevivir a una infección que la ha dejado sola más de una vez. No es de extrañar que, al final del episodio 7, trate de salvar desesperadamente a Joel, cerrando su herida con una aguja y un hilo que encuentra en la casa en la que se cobijan.

En definitiva, el capítulo 7 de The Last of Us nos ha permitido saber más de Ellie y su pasado, y nos ha ayudado a entender los traumas que arrastra la joven. Si en episodios pasados la serie se centraba en Joel y sus miedos tras la pérdida de Sarah (Nico Parker), Lo que dejamos atrás por fin nos ha adentrado en el pasado de nuestra otra protagonista.

