'The Last of Us' episodio 5: la serie se supera a sí misma con terror y emoción en Kansas City

Llegamos al ecuador. El viaje de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) a través de unos Estados Unidos postapocalípticos tras el brote del Cordyceps cada vez se está poniendo más difícil, pero no por ello menos interesante. The Last of Us consigue superarse a sí misma con cada capítulo y ofrecer al público una amplia gama de emociones y experiencias frente a la pantalla, y esta semana no ha sido para menos.

En el episodio cinco, "Resistir y sobrevivir", los protagonistas conocen a dos nuevos compañeros de viaje junto a los que intentan salir de Kansas City en su camino hacia Wyoming. Sin embargo, se van a encontrar terroríficos peligros por el camino, y no solo el ejército liderado por Kathleen (Melanie Lynskey), también los que se esconden bajo tierra. En resumidas cuentas: en este capítulo pasa de todo.

Un episodio trepidante, aterrador, emocionante, trágico, con el que la serie de HBO Max no baja el nivel y sigue sorprendiendo por el magnetismo que crean tanto sus personajes como su trama. ¿Qué te ha parecido este quinto episodio? ¿Te esperabas el final? Te contamos lo que nos ha parecido a nosotros, como siempre con SPOILERS.

Henry y Sam

The Last of Us vuelve a presentarnos a dos personajes nuevos que nos conmueven el corazón: se trata de Henry (Lamar Johnson) y Sam (Keivonn Woodard), dos hermanos que están en busca y captura por la resistencia en Kansas City por colaborar con FEDRA, pero que son la mejor opción que Joel y Ellie tienen para escapar de la ciudad.

Los cuatro comparten comida, travesía y momentos muy tiernos y divertidos, en los que parece que ningún apocalípsis hubiera acontecido. Preciosa y cercana la relación que se crea entre Ellie y Sam, y cómo este saca a relucir a la niña más inocente que la protagonista lleva dentro.

Sin embargo, parece que los buenos momentos no pueden durar en esta ficción. La ira de Kathleen es arrasadora, y no olvidemos que Henry entregó a su hermano Michael a la dictadura de FEDRA para que lo mataran. Lo hizo para salvar a su pequeño hermano Sam, quien además de ser sordomudo, tuvo leucemia. La serie nos presenta aquí un gran y determinante dilema: ¿es una vida más importante que otra? ¿Quién lo decide? ¿Es justo lo que hizo Henry?

La amenaza en Kansas City

Kathleen, Perry (Jeffrey Pierce) y su ejército no tienen piedad. Ella misma explica que, aunque entiende las razones que tuvo Henry para hacer lo que hizo, no concibe el perdón para él. La ahora líder de la resistencia en Kansas City, tras tomar el relevo de su hermano, no descansa hasta encontrar a los cuatro fugitivos y a punto habría estado de abrir fuego contra todos ellos si una amenaza mayor que ella no hubiera surgido desde las profundidades de la ciudad.

Efectivamente, parece que FEDRA no se había asegurado de limpiar bien de infectados los túneles bajo tierra del territorio, pues tras unos segundos de suspense perfectamente ejecutados en los que un cráter se traga a uno de los camiones de la resistencia, el terror se hace con Kansas City: hordas de infectados en diferentes estados de mutación salen disparados del subsuelo, atacando a cualquiera que se encuentran en su camino.

Entre ellos, podemos ver por primera vez a un Hinchado (Bloater), un tipo de zombie en un estado de mutación más avanzado que los Chasqueadores que ya conocimos, pues lleva varios años infectado por el hongo Cordyceps, que se ha extendido por todo su cuerpo convirtiéndose en una especie de armadura.

Fuerte, resistente y terrorífico, acaba en un segundo con la vida de Perry, entre otros, despedazándolo con facilidad. Una secuencia espectacular, realmente angustiosa y trepidante, que seguro va a impactar tanto a seguidores como a no jugadores del videojuego de Naughty Dog.

Afortunadamente, entre ellos aparece una niña chasqueadora (¿y gimnasta?) que acaba con la vida de Kathleen, cuando paradójicamente esta estaba a punto de disparar al pequeño Sam. Con este acto, y viendo el panorama general, parece que podemos dar al peligro que suponía la resistencia de Kansas City por finalizado.

“¿Confías en mí?”

Desde que comenzara The Last of Us hemos visto cómo la relación entre Joel y Ellie ha ido mutando como si de un infectado por el virus se tratase. De la hostilidad al recelo, de la desconfianza a la curiosidad. De la indiferencia, a la complicidad. Si el capítulo cuatro nos ofreció un final divertido en el que vimos a Joel reír por primera vez seguramente en años con los chistes malos de Ellie, en el quinto vemos cómo ambos protagonistas se unen en la adversidad después de que Joel le haga a la joven la pregunta clave: “¿Confías en mí?”

En efecto, Joel ya no puede esconderse: se preocupa por Ellie. Y se preocupa de verdad. La joven ya es para él mucho más que un cargamento que llevar hasta los Luciérnagas, y su presencia ha creado un cambio en el protagonista, quien ahora se muestra mucho más humano y cercano de ella.

Prueba de ello es cómo la sigue con su escopeta desde las alturas, acabando con cualquier amenaza que intenta hacerle daño. La relación entre ambos es el pilar más fundamental de The Last of Us, y tanto guionistas como directores y actores están haciendo un trabajo remarcable.

Sin embargo, las cosas no acaban bien para Ellie tras el quinto episodio. Los últimos minutos del capítulo son realmente trágicos, pues el pequeño Sam está infectado y ella intenta salvarle con su sangre sin conseguirlo, aunque todos sospechemos desde el principio que seguramente no sea así de sencillo. Tras la muerte de este y el terrible suicidio de Henry tras disparar a su hermano, parece que la joven se ha echado la losa de la culpa a sus espaldas por no haber podido hacer nada por ellos, siendo ella aparentemente inmune.

La semana que viene veremos a dónde lleva el camino a Joel y Ellie una vez fuera de Kansas City, pero está claro que después de este último episodio ninguno de los dos sigue siendo el mismo. Ambos han sufrido el miedo y la pérdida de muy cerca y su mochila cada vez es más grande, pero parece que esto solo acaba de empezar. El capítulo cinco no ha dado ni un segundo de respiración, y de nuevo toca esperar pacientemente unos días para ver cómo continúa esta maravillosa aventura.