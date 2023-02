Quiénes son Lamar Johnson y Keivonn Woodard, los actores que interpretan a Henry y Sam en 'The Last of Us'

El quinto episodio de The Last of Us se ha adentrado en las entrañas de la historia de los hermanos Henry y Sam, dos viejos conocidos para los amantes del videojuego de Naughty Dog. Su trama junto a Joel y Ellie ha provocado que muchos quedaran impresionados ante el papelón de los dos actores que interpretan a los personajes, que son tal y como el fandom siempre soñó.

Detrás de Henry y Sam encontramos a Lamar Johnson, un actor que ya apuntaba maneras en la industria hollywoodiense desde hacía años, y a un debutante Keivonn Woodard, que también promete dar de qué hablar en los próximos meses.

Lamar Johnson, el actor de 'The Next Step'

Nacido el 18 de julio de 1994, Lamar Johnson es un actor y bailarín canadiense. Su primera aparición en pantalla se producía en el cortometraje All I Wanna Do Is Just Have Some Fun, donde nos demostraba sus dotes para la danza. Después llegarían pequeños papeles en series como Pop It!, La tapadera, Degrassi: La nueva generación o Rookie Blue. Su primera participación en un largometraje llegó en 2012 con Home Again, dirigida por Sudz Sutherland.

A partir de entonces, la popularidad del intérprete iría in crescendo, con trabajos en filmes como Kings (Deniz Gamze Ergüven, 2017), El odio que das (George Tillman Jr., 2018), Hijo nativo (Rashid Johnson, 2019), X-Men: Fénix Oscura (Simon Kinberg, 2019), Corre, cielo, corre (Shana Feste, 2020) y Brother (Clement Virgo, 2022).

Sin embargo, su salto a la fama llegó con su aparición en los 115 episodios de la serie The Next Step, así como por su trabajo en la producción protagonizada por Bryan Cranston para Showtime, Your Honor. Al canadiense también le podremos ver muy pronto en el filme Manodrome, el thriller de John Trengove (La herida (The Wound) protagonizado por Jesse Eisenberg, Adrien Brody y Odessa Young.

Keivonn Woodard, el actor que visibiliza a la comunidad sorda

Con tan solo 10 años, este es el primer papel relevante para el pequeño Keivonn Woodard, quien aparecía con anterioridad en el largometraje Seeds of Hope: The Andrew Jackson Foster Story (Gary Brooks, 2018). Al igual que su personaje en la serie de HBO Max, Woodard también es sordo en la vida real, lo que no ha impedido que persiga su sueño de convertirse en intérprete. Una pasión que comparte junto a su amor al hockey sobre hielo.

Woodard es un actor que, pese a su corta edad, alienta a la comunidad de sordos que quieren dedicarse a la actuación. "Les diría que no tienen que tener miedo. No tengáis miedo a probarlo. Eso es lo que me dijeron mis padres, que no tuviera miedo de hacerlo, aunque yo mismo lo tuviera al principio. Seguí hacia adelante y lo superé, hice la audición y obtuve el papel en The Last of Us. Estaba alucinado".

Ahora, Woodard ha logrado colarse en los corazones de todos con su papel como Sam. Próximamente, también podremos ver al norteamericano en el cortometraje Fractal, de Anslem Richardson, que se encuentra en fase de postproducción.

Keivonn Woodard y Lamar Johnson en la premiere de 'The Last of Us' Getty

Bella Ramsey y Keivonn Woodard en la premiere de 'The Last of Us' Getty

