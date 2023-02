Por qué Sam es sordo en la serie 'The Last of Us': así se produjo el cambio respecto al videojuego

[Esta noticia contiene spoilers del episodio 5 de The Last of Us]

La presentación de Henry y Sam en la serie de HBO Max The Last of Us, célebres personajes de los videojuegos de Naughty Dog, ha traído consigo grandes dosis de emoción y muchas lágrimas. Si en el cuarto episodio ya veíamos a los dos hermanos apuntando con sus armas a Joel y Ellie, el quinto nos contaba su historia y nos rompía el corazón con su trágico desenlace. Una adaptación que dejaba en el aire una gran duda al fandom del material original: ¿por qué Sam es sordo?

En el videojuego The Last of Us, Sam es presentado como una adolescente casi de la misma edad que Ellie y en ningún momento se dice que sea sordo. El cambio respecto al personaje original surgió durante el proceso de creación de la serie, cuando Craig Mazin le comentó a Neil Druckmann, cocreador de los videojuegos, que podrían contar con esta alteración respecto al relato que todos conocían, aunque manteniendo todos los eventos de la trama principal.

"El cambio de hacer sordo a Sam se inició cuando, hablando con Craig Mazin, pensamos en qué pasaría si pudiéramos usar menos diálogos. Ese tipo de restricción nos llevó a tomar decisiones narrativas realmente interesantes, que de alguna manera hacen que la secuencia con Sam y Henry sea más impactante que en el videojuego", señalaba para The Washington Post Druckmann.

Unas palabras que ha confirmado Craig Mazin en el podcast oficial de la serie. "No quería que se repitiera el modo en que se comunican Henry y Sam. En el videojuego no pasas tiempo con Henry y Sam a solas, pero queríamos hacer que lo estuvieran y ver cómo sonaban las discusiones entre ambos. Es muy fácil caer en la trampa de la figura paterna desesperada y la figura infantil preocupada y curiosa, por lo que queríamos cambiar esa forma de comunicación", ha señalado el showrunner de la serie.

Así, ambos se adentraron en una nueva versión de la relación entre los dos hermanos, que también ha ofrecido la posibilidad al espectador de que vea al personaje de Sam "lidiando con otras personas que no son sordas", como añade Mazin. "Le dije a Druckmann: ¿qué pasa si Sam es sordo?'. Automáticamente le dio una sensación de intimidad a esas escenas, porque son silenciosas. Ellie habla mucho y es interesante ver cómo sería un poco más callada".

Una propuesta que al principio recibió con un "vete a la mierda" entre risas de Druckmann, quien pronto abrazaba la idea: "Me hubiera gustado haber pensado eso a mí". Así mismo, la idea de que el personaje fuera más pequeño se concibió para mostrar a "alguien que admirara a Ellie, igual que ella admira a Joel".

De esta forma, el pequeño Keivonn Woodard, que cuenta con 10 años en la actualidad, se introducía en la piel de Sam. Un actor realmente sordo en la vida real, que servía como ejemplo para aquellos que quieren dedicarse también a la interpretación. "Les diría que no tienen que tener miedo. No tengáis miedo a probarlo. Eso es lo que me dijeron mis padres, que no tuviera miedo de hacerlo, aunque yo mismo lo tuviera al principio. Seguí hacia adelante y lo superé, hice la audición y obtuve el papel en The Last of Us. Estaba alucinado", alentaba recientemente el joven intérprete a la comunidad sorda.

