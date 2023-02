Que los seres humanos pueden ser más viles que cualquier monstruo es una enseñanza habitual en la ficción postapocalíptica, pero The Last of Us nos la transmite con una escalofriante eficacia. La modelo Adrianne Curry lo ha aprendido por las bravas tras atreverse a provocar a la mismísima Kathleen. Es decir, a la actriz Melanie Lynskey.

Conocida por haber ganado la primera edición de America's Next Top Model, así como por una discreta carrera como celebrity televisiva, Curry posteó en Twitter una foto de Lynskey acompañada por palabras muy poco elogiosas sobre su físico. "Su cuerpo dice 'vida de lujos'... no una señora de la guerra postapocolíptica [sic]. ¿Dónde está Linda Hamilton cuando la necesitas?", tuiteó la modelo.

La respuesta de Lynskey no tardó en llegar, y funcionó tanto como un zasca dirigido hacia Curry como una explicación de por qué Kathleen acongoja tanto. "Para empezar, esta es una foto de portada para la revista InStyle, no un fotograma de The Last Of Us", explicó. "Y yo interpreto a una persona que planeó y ejecutó meticulosamente la caída de FEDRA. Se supone que tengo que ser LISTA, señora. No necesito ser musculosa. Para esto están los esbirros".

"Entiendo que algunas personas estén enfadadas porque no soy la elección tópica para este papel. Eso me emociona", añadió la actriz. "Dejando aparte los momentos en los que gritan 'acción' y te sientes en el cuerpo de otra persona, lo mejor de mi trabajo es subvertir expectativas".

Efectivamente, uno de los elementos que convierten a Kathleen en una enemiga tan formidable para Joel y Ellie es el contraste entre su físico y su mentalidad de tirana implacable. Tras esta lección práctica, cualquiera hubiera dicho que Adrianne Curry recularía y pediría disculpas... pero no.

"No puedo con la vida. ¿Es que los actores no pueden permitir que a la gente no le gusten sus personajes? Estoy HARTA", exclamó la modelo en un nuevo tuit. "No somos las cosas que fingimos ser en un plató o un escenario. Está bien que a alguien no le guste. No es personal para nada".

"Parece muy manipuladora", añadió Curry, acusando a Lynskey de haber eliminado partes de su tuit original. "Y, además, NO es su personaje", remachó. Si alguien se ve capaz de extraer un sentido de sus palabras, que lo intente...

