Para series como The Last of Us, los fans homofóbicos, racistas y demás son como los hongos genocidas: incordian mucho, pero sin sus pataleos nada sería lo mismo. Sirva de ejemplo la tangana entre Nick Offerman y algunos seguidores del show, a cuenta de su ya legendario tercer capítulo.

Gracias a su interpretación de un hombre muy paranoico que encuentra el amor (con otro señor) durante el apocalipsis fúngico, Offerman se ha ganado aplausos por doquier. Pero también ha recibido en su twitter insultos como aquel que le llevó a contestar: "Tío, tu variedad de ignorancia y odio es exactamente el motivo por el que hacemos historias como esta".

Buddy, your brand of ignorance and hate is exactly why we make stories like this. ❤️🕺🏻 https://t.co/KkyZoDh1g2 — Nick Offerman (@Nick_Offerman) February 3, 2023

¿En qué consistía el insulto de marras? No lo sabemos, pero este debía ser especialmente bruto, puesto que ha sido eliminado de la red social junto a la cuenta de su responsable. Por suerte (para nosotros), Offerman ha tirado de sarcasmo contra otro cenutrio que le interpelaba en términos similares, salpicando la ocasión con un poco de autoparodia.

"Carnet de hombre anulado", rezaba el mensaje en cuestión, proveniente de un usuario que ha despotricado contra la presencia LGTB en The Last of Us de forma casi obsesiva. La respuesta se merece un párrafo aparte, porque no tiene desperdicio.

(Nick Offerman voice)



Friends, I’ve got some bad news.

But now I can be free.



(Drops to a knee, sets down lifelong burden) https://t.co/tjA8q2rmdE — Nick Offerman (@Nick_Offerman) February 4, 2023

"(Voz de Nick Offerman) Amigos, tengo malas noticias. Pero ahora por fin soy libre. (Voz de Nick Offerman)", escribía el actor, refiriéndose a esa tesitura que ya es un meme en sí misma desde los días de Parks and Recreation. "Se pone de rodillas y se libra de su carga de toda la vida", añadía, como guinda.

Así pues, si tenemos que elegir iconos de la virilidad moderna, qué mejor que tomar a Nick Offerman. Un actor estupendo que, ante ciertos mensajes de odio, sabe que la mejor respuesta es soltar un chiste y esperar a que los trolls se ahoguen en su propia bilis.

