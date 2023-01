'The Last of Us' episodio 3: la conmovedora historia de amor de Bill y Frank

80 minutos. Esa es la duración extraordinaria de Long long time (Mucho, mucho tiempo), el tercer episodio de The Last of Us que en esta ocasión se desliga de la trama central y viene en forma de una conmovedora historia de amor que atraviesa los años y supera todas las dificultades en mitad de un apocalipsis. ¿Todas? Quizás no.

La ficción nos da la oportunidad de conocer la relación entre Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett) como nunca se pudo en el videojuego de Naughty Dog, donde solo se insinuaba que algo romántico pudo pasar entre ellos. En lugar de eso, Craig Mazin y Neil Druckmann llegan más allá y nos ofrecen el que será uno de los capítulos más memorables de la primera temporada de The Last of Us.

Antes de seguir avanzando con la historia de Ellie (Bella Ramsey) y Joel (Pedro Pascal), le damos un momento al pause para contaros qué nos ha parecido a nosotros este tercer episodio. CUIDADO, contiene SPOILERS.

Nick Offerman como Bill en 'The Last of Us' HBO

Bill, el superviviente

La primera parte de The Last of Us se centra en presentarnos a Bill, un hombre excéntrico que ya poseía un búnker bajo su casa antes del brote del Cordyceps. En ese momento, y después de que la organización militar FEDRA desaloje la pequeña ciudad de Lincoln (presuntamente para matar a sus habitantes pese a no estar infectados, según explica Joel), el protagonista del capítulo, y ya único habitante de la localidad, fortifica el terreno y lo rodea de trampas y cámaras para protegerse de los infectados y de ladrones o asesinos.

Así, Bill aguanta y sobrevive durante años. Solo, como parece que siempre, o al menos desde tiempo antes del virus, lo estuvo. Su carácter huraño y paranoico, sumado a los peligros del Cordyceps, le vuelven inaccesible, al menos hasta que llega Frank y lo que parece un primer encuentro hostil se convierte en casi 20 años de devota y cercana relación en un episodio diferente, delicado y desgarrador.

El amor en el fin del mundo

El capítulo tres de The Last of Us es un oasis en el desierto que atraviesan Joel y Ellie, una historia de amor verdadero en un mundo tomado por los zombies. Una elipsis de la historia central de la ficción que nos ayuda a entender que, a pesar de que la humanidad se acabase, la luz siempre puede surgir en la oscuridad.

Nick Offerman (Bill) y Murray Bartlett (Frank) en 'The Last of Us' HBO

Hay que destacar y elevar los soberbios trabajos interpretativos que ofrecen Nick Offerman y Murray Bartlett (¡qué diferente este personaje del que hiciera en The White Lotus!). Emotivos, vulnerables, cuidadosos el uno con el otro, rompiendo estereotipos y masculinidades tóxicas y creando momentos para la posteridad como ese Long Long Time en el piano o su último día juntos.

Devastador el momento en el que Frank decide que no quiere vivir más (desgraciadamente, las enfermedades como el Parkinson siguen aconteciendo aunque no exista una civilización como tal), y la decisión de Bill de morir a su lado, una elección de guion que se desvía del videojuego con una buena justificación: sin Frank, su único propósito para sobrevivir en el fin del mundo, él ya no veía una razón para seguir viviendo.

La misión de Joel

Unos jóvenes Joel y Tess también tienen su aparición en el capítulo, ya que conocieron a la pareja protagonista muchos años atrás en un almuerzo “idílico” en el que podemos comprobar la animadversión mutua que se procesaban Joel y Bill, quizás por lo mucho que se parecen. Sin embargo, ambos se respetaban el uno al otro, y la carta de despedida de Bill así lo afirma. Una carta que no pasa desapercibida y que marca un antes y un después en Joel.

“Yo odiaba al mundo y estaba feliz de que murieran todos, pero estaba equivocado. Los hombres como tú y yo tenemos una misión: salvar a la gente”, escribe Bill. Después de este consejo, y tras perder a Tess, parece que vemos algo de emoción y nueva determinación en el rudo protagonista, quien tiene en Ellie una persona muy especial a la que proteger, siguiendo el consejo que le lega su amigo.

Joel y Ellie en 'The Last of Us' HBO

Los dos protagonistas siguen su camino después de visitar la casa de Bill y Frank, donde reponen sus suministros y además consiguen un coche como transporte. La joven continúa haciendo preguntas sobre la civilización prepandémica y el Cordyceps mostrando un personaje inocente y curioso, pero también atrevido y violento, como demuestra matando a un infectado que no la estaba amenazando en ningún momento. Además, recordemos que ahora tiene un arma de Bill, algo que seguro causará problemas entre ella y Joel.

El episodio termina con una escena maravillosa que cierra el ciclo narrado en el mismo: Joel y Ellie, quienes cada vez están más unidos, abandonan Lincoln en coche mientras escuchan la canción Long Long Time de Linda Rondstadt, la misma canción que unió a los fallecidos Bill y Frank, de quienes no vemos sus cadáveres para que en nuestras retinas solo permanezca lo hermosa que fue su vida juntos.

Pese a que no vayan a estar más presentes, sin duda su historia ha enriquecido y ayudado a los protagonistas (y también a la ficción de HBO Max, que sin duda ha creado uno de los episodios favoritos de esta primera temporada).

La semana que viene volveremos a seguir a Joel y Ellie en su camino en busca de Tommy (Gabriel Luna) y los Luciérnagas y, pese a que las esperas se hagan muy largas, el tercer capítulo nos ha dejado un buen poso para reflexionar. Después de las trágicas muertes de Sarah (Nico Parker) y Tess (Anna Torv) y tras este emotivo episodio, The Last of Us ya ha expresado bien claro, con solo tres capítulos, que no solo viene a revolucionarnos con su historia de acción postapocalíptica, sino también a apretarnos el corazón.