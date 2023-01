'The Last of Us' episodio 2: la serie nos pone cara a cara con el Cordyceps

Ya no estamos en la zona en cuarentena. Ya no hay militares de FEDRA que puedan proteger a Joel (Pedro Pascal), Ellie (Bella Ramsey) y Tess (Anna Torv) en su peligrosa travesía hasta el antiguo ayuntamiento de la destrozada ciudad de Boston para reunirse con el grupo de Luciérnagas allí asentado. Los efectos del Cordyceps son palpables, y se vienen curvas.

El segundo episodio de The Last of Us, “Infectados”, mantiene el elevado nivel del capítulo piloto ofreciendo un impecable relato en el que no falta acción, diálogos reveladores o, desgraciadamente, una nueva y prematura pérdida. La serie basada en el videojuego de Neil Druckmann avanza con ritmo e interés y es muy difícil apartar los ojos de ella.

¿Te ha gustado el segundo capítulo? ¿Estás ya enganchado? ¿Qué te ha parecido el final? Te contamos lo que nos ha parecido a nosotros, como siempre CON SPOILERS.

El origen y mutación del virus

El principio del episodio nos traslada de vuelta a 2003 y en concreto a Tailandia, donde una profesora experta en Micología tiene la oportunidad de observar a uno de los primeros afectados por el Cordyceps. Su único consejo al respecto: bombardear todo. 20 años más tarde, Ellie confiesa a Joel y Tess que Marlene (Merle Dandridge) y los Luciérnagas creen que su inmunidad al virus podría suponer una clave para una vacuna, algo que el contrabandista no está dispuesto a aceptar tan fácilmente.

Anna Torv y Bella Ramsay en 'The Last of Us' Cinemanía

Arisco, taciturno, hostil, inaccesible. Así se nos presenta al personaje interpretado por Pedro Pascal, quien parece haber perdido todo rastro de humanidad desde que muriera su hija Sarah (Nico Parker) y tras 20 años encerrado en sí mismo. Por el contrario la joven Ellie es desafiante, valiente, divertida y curiosa, muy curiosa. Esto le va a hacer ganarse poco a poco la confianza y el respeto de Tess, pero no aún la de su compañero.

Respecto al Cordyceps, esta primera visita al exterior nos demuestra el peligro y alcance que puede tener el virus, el cual se extiende bajo tierra, sobre ella y dentro de los inquilinos afectados y los controla a todos ellos de una manera interconectada. Además, conocemos a los espeluznantes chasqueadores, los zombies afectados por el hongo durante más tiempo.

Plano subjetivo y ambientación

La búsqueda del camino más seguro al antiguo ayuntamiento de Boston lleva a los tres protagonistas a atravesar un museo, algo que a los jugadores de The Last of Us les resultará muy familiar. Allí, la serie utiliza un plano subjetivo de Joe con su arma, como si del videojuego se tratase, para hacernos avanzar con él a través de las estancias y las escaleras.

Un chasqueador en 'The Last of Us' HBO

La ficción también recupera el diseño de sonido y producción del material original de Naughty Dog para introducir a los chasqueadores, brutalmente adaptados para la ficción, quienes pese a no tener vista poseen un sentido del oído y una fuerza letales y usan esos inquietantes sonidos como ecolocalización.

También es de recalcar la ambientación tanto de los interiores como el hotel y el museo, destrozados y devorados por el virus, como de la ciudad postapocalíptica y decadente de Boston, la cual ha sido invadida por la naturaleza y el Cordyceps y además fue bombardeada para detener la propagación del virus. Un paisaje que se clava en las retinas y que impacta tanto a protagonistas como público. Bravo.

El sacrificio de Tess

Sabíamos que The Last of Us es un viaje de dos, pero no que perderíamos tan pronto a un personaje tan emblemático como Tess, quien complementaba tan bien al tándem Joel-Ellie y espléndidamente encarnada por Anna Torv. Sin embargo, la lucha por la búsqueda de una vacuna requiere sacrificios y, después de ser infectada por los chasqueadores, la valiente mujer decide sacrificarse para dar una oportunidad de escapar a sus compañeros, no sin antes insistir a Joel en que salve a la niña, en quien ahora tiene absoluta fe.

Efectivamente, Ellie ha sido mordida por segunda vez por uno de los chasqueadores y su herida sigue sin extenderse ni infectarse, al contrario que la de Tess. Esto solo suma pruebas a que su ADN podría ser clave para conseguir una vacuna y Joel no puede hacer otra cosa que aceptar el último deseo de su compañera, si bien se echa de menos un momento más íntimo de despedida final entre los dos.

Con los Luciérnagas del puesto en Boston abatidos, Joel y Ellie solo tienen una palabra clave: Oeste, punto hacia el que deben avanzar para encontrarse con una base mayor de los Luciérnagas donde podrían tener médicos para producir y estudiar esa vacuna. Por el camino, es posible que conozcamos a Bill y Frank, nombres que mencionó Tess y que no parecen huesos fáciles de roer.

Anna Torv como Tess en 'The Last of Us' Cinemanía

El segundo episodio de The Last of Us vuelve a estar cargado de acción y emoción y los peligros solo pueden ir a más a medida que los protagonistas se vayan alejando de la zona en cuarentena. Joel y Ellie se han quedado solos y no van a tener más remedio que confiar el uno en el otro, pese a ser dos seres tan solitarios. Toca esperar de nuevo una semana para ver qué nuevas aventuras les esperan y cómo unirán sus fuerzas para luchar contra todas ellas.