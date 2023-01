'The Last of Us': Así infecta el hongo cordyceps que desata la pandemia letal en la serie de HBO

Es solo una partícula. Una espora de nada. Hasta que entra en contacto con tu cuerpo: entonces, se convierte en la peor pesadilla imaginable. Sus fibras se extenderán por tu carne como una telaraña, haciendo presa de tu sistema nervioso y segregando enzimas que te convertirán en un títere a tu servicio: tu voluntad ya no será tuya, y solo existirás para ayudarle a crecer y reproducirse. Una vez cumplido ese destino, estará encantado de provocar tu muerte.

Si lo de arriba te ha puesto los nervios de punta, tranquilo: no deberías preocuparte salvo si eres una hormiga... o si la plaga descrita en The Last of Us se hace realidad. Al igual que el videojuego, la serie protagonizada por Bella Ramsey y Pedro Pascal nos anima a tenerle un santo terror a los cordyceps, un género de hongos cuyo mecanismo reproductivo se parece demasiado al de los xenomorfos de Alien, o a una creación de David Cronenberg durante una mañana de resaca.

La variedad más popular de estos vegetales tan simpáticos atiende por ophiocordyceps unilateralis, aunque popularmente se le conoce como 'el hongo de las hormigas zombies'. Como saben quienes le han visto en acción (ya sea en la vida real, ya en documentales o fotografías) su hábitat habitual se encuentra en las selvas tropicales, y su modus operandi es igual de acongojante que el que nos muestra The Last of Us, aunque no del todo igual.

Tras penetrar en el exoesqueleto de las hormigas carpinteras, sus víctimas favoritas, el cordyceps manipula su comportamiento, haciéndoles trepar a los árboles hasta llegar a un lugar favorable para su eclosión. Una vez allí, el hongo obliga a su huésped a morder fuertemente una hoja del árbol, fijándose a ella. Es entonces cuando comienza la parte más terrorífica del proceso, con la cabeza del insecto reventando desde dentro para liberar un tallo que procederá a expulsar aún más esporas.

¿Cómo de letal puede ser el cordyceps para una colonia de hormigas? Dejémoslo en que, si las condiciones para su germinación son favorables (en torno al 95% de humedad y con una temperatura de entre 20 y 30 grados centígrados), una plaga de este hongo puede dejar entre 20 y 30 insectos muertos por metro cuadrado. Extrapola esa cifra a una población humana, y échate a temblar.

¿Debemos temer a las setas?

La popularidad del cordyceps y de sus parientes (los cuales pueden atacar a más especies de insectos y artrópodos, así como a caracoles y otros gastrópodos) se disparó en 2006 gracias a un documental de David Attenborough para la BBC. Neil Druckmann y Bruce Straley, los creadores de The Last of Us, han señalado que ese clip (perteneciente a un capítulo de la serie Planet Earth) fue una de sus principales fuentes de inspiración para el juego.

Tanto la truculencia del vídeo como el propio argumento de The Last of Us crean la duda que, en estos momentos, debe estar brotando en la cabeza de más de uno: ¿es posible que una infestación de cordyceps acabe con la humanidad? Por mucho que la serie dé por buena esa cuestión, apuntando al calentamiento global como una posible causa, un artículo en Cnet asegura que es poco probable.

Para empezar, hongos como el cordyceps necesitan temperaturas muy concretas para prosperar, con lo que la homeotermia del cuerpo humano supone una poderosa defensa contra ellos. Sin embargo, el cambio climático está haciendo crecer los casos de micosis en todo el mundo, desde la candidiasis hasta el pie de atleta, con lo que mejor no bajar la guardia en este aspecto.

Por otra parte, los hongos de la familia cordyceps son organismos muy especializados que parasitan a un solo tipo animal. De esta manera, la aparición de una variedad capaz de afectarnos dependería de un proceso tan a largo plazo como la evolución. Y, aunque surgiese dicha variedad, aún tendría que hacer frente a nuestro sistema inmune. Como prueban los casos de micosis hospitalarias, las infecciones por hongos son peligrosísimas en pacientes con bajas defensas.

Un apocalipsis sin zombies, pero con hambre

Los creadores de The Last of Us están al tanto de todo esto, y han trabajado para volver más verosímil su plaga. De ahí, por ejemplo, que el hongo mutante no se reproduzca en la serie a base de esporas, sino propagando rizomas y mediante el mordisco de los infectados.

Aun así, previene Cnet, la posibilidad de que un cataclismo relacionado por los hongos es real, y da mucho miedo. Solo que este no se parecería a un apocalipsis zombie con clickers y bloaters recorriendo las ciudades devastadas, sino que tendría formas más modestas.

Un infectado por cordyceps en la serie 'The Last of Us'. HBO Max

Sin ir más lejos, la gran hambruna irlandesa (1845-1852) tuvo por causante al phytophora infestans, un hongo que destruyó los cultivos de patatas. El resultado: un millón de muertos y aproximadamente otros tantos emigrados de la Isla Esmeralda. Si una plaga así de virulenta afectase a alguna de las cosechas más importantes para la alimentación mundial (los cereales, por ejemplo), la humanidad se vería en un severo aprieto.

Asimismo, una nueva pandemia mundial podría servir de catalizador a micosis potencialmente letales. Durante la proliferación de la covid, por ejemplo, algunos enfermos en estado grave desarrollaron mucormicosis u 'hongo negro', una infección fúngica que se consideraba rara hasta ese momento y que es letal en la mayoría de los casos.

Así pues, aún no es el momento de hacer hogueras con las bandejas de champiñones del súper, pero tampoco podemos echarnos a dormir como si tal cosa. De algo, no obstante, sí podemos estar seguros: por mucho que algunas especies de hongos hagan todo lo posible para acabar con nosotros, no podrán hacerlo si no cuentan con la ayuda de nuestra propia estupidez como especie. La cual, a estas alturas, ya debería estar más que demostrada.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.