Pedro Pascal desobedeció al equipo creativo de 'The Last of Us' para parecerse al personaje del videojuego

Las adaptaciones cinematográficas de los videojuegos más aclamados siempre han resultado un asunto peliagudo para las producciones. Un hecho que ha provocado que muchos actores se cuestionen si deben aceptar un proyecto de este tipo. Sin embargo, las cuidadas interpretaciones protagonistas de The Last of Us han enamorado al fandom, que podría explicarse en el desacato de Pedro Pascal y Bella Ramsey al equipo técnico de la serie, después de desobedecer las recomendaciones de evitar informarse de los videojuegos.

"No había oído hablar del juego. Las instrucciones de HBO fueron que no lo jugara, pero les ignoré. Traté de jugar y era muy, muy malo en eso. Pero mi sobrino era fantástico", ha señalado el actor en unas declaraciones recientes para Wired. "Era importante para mí interpretar notas que estaban directamente relacionadas con lo que había originalmente en el juego, física, visual y vocalmente".

Pascal se suma así a las declaraciones de Bella Ramsey, quien confesó que también exploró el universo de los videojuegos de Naughty Dog, al buscar información previa sobre su personaje. Sin embargo, ella sí que cumplió la orden de evitar jugar a ellos. "No he jugado. No querían que copiara la versión icónica de Ellie, sino que aportara una perspectiva nueva", confesaba la actriz.

La actuación de ambos actores se ha convertido en la gran baza de la adaptación de The Last of Us, que nos ha introducido en el universo posapocalíptico afectado por el Cordyceps. Una trama que promete seguir dando grandes alegrías estas semanas al público y a HBO Max, donde veremos por las tramas del primer videojuego de la saga.

