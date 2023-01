‘The Last of Us’ confirma esta impactante teoría sobre el origen de la infección del hongo Cordyceps

Con el lanzamiento del segundo episodio de The Last of Us, la serie creada por Craig Mazin (Chernobyl) nos ha mostrado nuevos detalles sobre el hongo Cordyceps, el causante de la infección que azota al universo postapocalíptico de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey). El desembarco de la ficción de HBO MAX ha propagado rápidamente una serie de teorías, siendo la más sonada la relación de la harina con el origen de la pandemia, que ahora ha sido confirmada por el propio showrunner.

Al comienzo del segundo episodio, una micóloga pregunta a un militar sobre la aparición de una serie de personas infectadas de Cordyceps en Yakarta (Indonesia), que resultan proceder de una fábrica de harina. En el capítulo previo, la trama ya dejaba caer la posible conexión de la harina con la infección, partiendo de las galletas de los Adler que los Miller rechazaban. Unas pastas que su vecina anciana, la primera en infectarse en su vecindario, sí que había ingerido.

En el primer episodio, también vimos que Joel y Sarah no tenían harina para hornear las tortitas que desayunan y, finalmente, Joel se quedaba sin tarta para celebrar su cumpleaños junto a su hija. Una serie de pistas detrás de la conexión entre la harina y el Cordyceps, que finalmente confirmaba el showrunner Craig Mazin para Variety.

"Cuando la micóloga pregunta sobre dónde trabajan estas personas y qué estaba pasando en la fábrica, está claro que es lo que ocurre", ha confesado Mazin. "Nos gustó la idea de esa ciencia e intentamos lo mejor que pudimos asegurarnos de que en nuestra investigación todo esté conectado. La micóloga le pregunta dónde pasó y el tipo señala que en la fábrica de harina en el lado oeste de la ciudad. Estamos hablando sobre el molino de harina más grande del mundo en Yakarta, así que esa es una teoría buena y creo que la gente debería seguir adelante con ella".

Unos cambios apoyados por Neil Druckmann

El origen de la pandemia no se había explorado en el videojuego de Naughty Dog, por lo que gran parte del fandom está emocionado con los nuevos hallazgos. Una serie de cambios respecto al videojuego, que han sido aprobados por el coautor Neil Druckmann, quien, además, alaba el nacimiento de la conexión de los infectados con el hongo mediante una mente colmena.

"Creo que ese añadido es algo que merece la pena. Es realmente una de esas adiciones en las que pensé: 'Ojalá la tuviéramos para el juego. Ojalá hubiéramos pensado en ella hace años, porque me ha encantado", señala Druckmann, que también se muestra comprensivo ante el enfado de otros tantos. "Está bien si la gente está molesta por eso, no les culpo".

El road trip de Joel y Ellie a lo largo de EE UU no ha hecho más que comenzar, por lo que los próximos episodios prometen seguir enseñándonos cómo funciona la infección y su propagación.

