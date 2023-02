'The Last of Us': Este es el actor que los creadores querían como Bill (antes de Nick Offerman)

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE THE LAST OF US 1x03]

Con su tercer episodio, The Last of Us no solo se ha consolidado como un fenómeno en HBO Max, sino que también ha conquistado el corazón de todos aquellos que se han dejado arrastrar por la emotiva historia de amor entre Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett). Ellos, supervivientes postapocalípticos en su burbuja de música y fresas, han conquistado a los espectadores en un capítulo dedicado casi por completo a su relación.

Sin duda, el impacto que ha tenido esta trama se debe a un guion perfectamente desarrollado, pero también a la química entre sus protagonistas, con unos Offerman y Bartlett entregados a este romance. Por ello, muchos se han sorprendido ante la revelación de los creadores de que Nick Offerman no fue su primera opción para Bill.

En una entrevista reciente para GQ, el showrunner Craig Mazin ha contado que él y el cocreador Neil Druckmann querían para el papel a Con O'Neill, alguien con el que Mazin ya había coincidido en Chernobyl. Sin embargo, O'Neill rechazó el proyecto debido a incompatibilidad de agendas por el rodaje de Nuestra bandera significa muerte.

Así, después de que este les informara de que no podía interpretar a Bill, los creadores contactaron con Offerman, que, en un principio, creyó que tampoco podría participar en The Last of Us a causa de otros compromisos. Sin embargo, en esa misma entrevista para GQ, el actor reconoce que, cuando él y su mujer leyeron el guion, supieron que tenía que aceptar el rol.

"Megan [Mullally, su mujer] quiere que se le reconozca por esto porque me era imposible hacerlo y ella dijo, con la claridad de propósito de la diosa griega Hera: 'Tienes que hacer esto", ha contado Offerman. Tras haber visto el episodio 3 de The Last of Us, no podríamos estar más de acuerdo (y en deuda) con Mullally, pues cuesta imaginar a otro actor en la piel del hosco pero tierno Bill.

Como bien saben los fans del videojuego en el que se basa la serie, los creadores se han alejado del material original para desarrollar más esta historia de amor. En el juego, los protagonistas Joel y Ellie recibían la ayuda de un contrabandista llamado Bill y se daba a entender que este había tenido un "compañero" que se había suicidado. No era hasta que Ellie encontraba unas revistas de porno gay en el coche que el significado de la palabra quedaba del todo claro.

Afortunadamente, Mazin y Druckmann han explorado en profundidad este vínculo, dándole una evolución y un final más emotivo y digno a los protagonistas. Mucho mucho tiempo ya es uno de los capítulos más redondos y lacrimógenos en la TV actual, y Long Long Time, de Linda Rondstadt, todo un hit.

