Qué enfermedad tiene Frank en 'The Last of Us'

[Atención, spoilers del episodio 3 de The Last of Us]

"Nunca tuve miedo antes de que aparecieras", confesaba un enamoradísimo Bill a Frank en el tercer episodio de The Last of Us. Una frase que cobraba un mayor sentido en el contexto postapocalíptico de la adaptación de HBO Max, donde su historia de amor nos rompía el corazón con la llegada de la enfermedad de Frank y el suicidio de ambos, después de un vida unidos. Un oasis en mitad del desierto. Sin embargo, la serie no especifica realmente qué dolencia afectaba al personaje, incitando a la rumorología y la explicación del creador de esta ficción.

Durante el podcast posterior a la emisión de la serie, Craig Mazin ha revelado la enfermedad que tiene Frank. El creador ha explicado que el personaje posee "un trastorno neuromuscular degenerativo", aunque el equipo prefirió no especificar cuál realmente. La ausencia de una mención a esta enfermedad invitaba al público a que especulara sobre la posibilidad del Párkinson, pero Mazin viraba hacia otro lado.

"No queríamos necesariamente especificarla [la enfermedad] para la audiencia, era EM (Esclerosis Múltiple) o ELA (esclerosis lateral amiotrófica) temprana, pero es un trastorno neuromuscular degenerativo", ha confesado Mazin.

La revelación de Mazin explica la falta de movilidad de Frank, que progresivamente empeora, impidiendo que pueda utilizar sus propios músculos, debido a estas enfermedades que afectan al sistema nervioso central. Una historia que en los videojuegos originales era muy diferente, puesto que Frank era mordido por una horda de infectados al intentar escapar de la ciudad y se ahorcaba para no sucumbir al Cordyceps. Una historia narrada por Bill, puesto que Frank tan solo aparece como un cadáver.

El añadido de la serie, en el que el cocreador del videojuego Neil Druckmann participaba activamente, ha emocionado al fandom de los videojuegos, que abrazan los cambios respecto al material original, aunque también despertaba toda clara de comentarios homófobos en las redes sociales. La historia de un amor gay en plena madurez que ya ha hecho historia en el streaming.

