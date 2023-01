La música de 'The Last of Us' te ha hecho llorar muchas otras veces: 'On the Nature of Daylight' en el cine y las series

[Este artículo contiene SPOILERS de 'THE LAST OF US' 1x03]

El tercer episodio de The Last of Us, titulado Mucho, mucho tiempo, ha sido un vendaval de emociones. Apartándose de la historia principal de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey), la serie de Craig Mazin para HBO amplía los límites narrativos del videojuego original planteando un trasfondo muy trabajado para dos personajes: Bill, interpretado por Nick Offerman, y Frank, a quien encarna Murray Bartlett.

Su historia de amor ha sido uno de los puntos álgidos de la primera temporada de The Last of Us y uno de los pasaportes más claros de la exitosa serie para la futura edición de los premios Emmy. Además de la elogiada interpretación de sus dos protagonistas, capaces de llevar a las lágrimas al showrunner cuando vio el metraje original, este triste y bonito romance postapocalíptico se beneficia de unas elecciones musicales muy bien pensadas para el episodio dirigido por Peter Hoar.

Por supuesto, la estrella musical del episodio es la canción de Linda Ronstadt que le da título y sus dos protagonistas interpretan al piano. Símbolo de sus propios anhelos y del bello romance que mantienen en pleno fin del mundo. Pero hay otro tema, en este caso instrumental, que al ver la serie seguro que te ha pellizcado el corazón, y no pertenece a la banda sonora original de Gustavo Santaolalla, el mismo compositor del videojuego.

'On the Nature of Daylight' en 'The Last of Us'

Se trata de On the Nature of Daylight, una de las partituras más conocidas del compositor británico Max Richter, que suena durante el emocionante montaje en el que vemos el matrimonio de Bill y Frank y cómo pasan su último día con vida antes de la cena que va a significar el suicidio asistido del segundo, enfermo de párkinson, y acaba siendo su muerte compartida.

Seguro que The Last of Us no ha sido la primera ocasión en la que has escuchado On the Nature of Daylight. Esta conmovedora composición, perteneciente al disco The Blue Notebooks que el británico publicó en 2004, ha sido usada y reutilizada profusamente en el audiovisual de las últimas décadas, siempre con efectos realmente subyugantes.

Más extraño que la ficción (2006), la dramedia fantástica de Marc Forster, fue la película que abrió la veda tan solo dos años después de la salida del disco, empleando el tema musical durante una de las crisis nerviosas del protagonista interpretado por Will Ferrell.

Fue Martin Scorsese quien le dio un uso más apropiado a sus notas melancólicas para envolver la trágica relación de los personajes de Leonardo DiCaprio y Michelle Williams en uno de sus flashbacks cargados de dolor y cenizas.

Y, aunque ha habido decenas de usos más de On the Nature of Daylight en documentales, películas (Conexión Marbella, Las inocentes), series de televisión (Luck, 9-1-1, El cuento de la criada... hasta Los Espabilados), sin duda por los restos la tendremos asociada a las imágenes de La llegada.

El filme de Denis Villeneuve protagonizado por Amy Adams hacía un uso expresivo y desgarrador de la pieza musical, con distintas variaciones y reapariciones a lo largo del metraje, prácticamente convirtiéndose en su leitmotiv por encima de la composición original de Jóhann Jóhannsson para el filme.

No dice mucho a favor de la serie de Craig Mazin que haya recurrido a una música tan reutilizada para conseguir el mismo efecto sobrecogedor que buscaba con las imágenes de The Last of Us, sobre todo después de que la búsqueda del tema de Linda Ronstadt tuviera como propósito cierta originalidad.

Es posible que la fama y calidad del trabajo de Richter para The Leftovers, serie también de HBO con la que guarda no pocos lazos temáticos The Last of Us, haya animado a los responsables de la adaptación del videojuego a incluir esta composición de, desde luego, innegable hermosura pero, nos tememos, demasiada sobreexposición como para conseguir realmente genuino.

