Qué significa la canción del tercer episodio de 'The Last of Us'

El trabajo musical detrás de The Last of Us está resultando impecable. Junto a la banda sonora de Gustavo Santaolalla, el mismo compositor del videojuego original, la serie de HBO ha demostrado muy buen gusto en su elección de canciones preexistentes para acompañar la acción de su relato postapocalíptico o, como ha sido el caso en el episodio de esta semana (Mucho, mucho tiempo, el tercero de la primera temporada), aportando matices y profundidad a las relaciones entre personajes.

El primer episodio de la serie terminó con un temazo de Depeche Mode revestido de su propio (y aciago) significado para la ocasión. Aquella canción era emitida a través de la radio precisamente por los protagonistas de este tercer episodio, Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett). Una pareja de supervivientes del apocalipsis que viven aislados en su propia fortaleza a salvo de infectados y asaltantes armados pero mantenían cierto contacto radiofónico e intercambios con Tess (Anna Torv) y Joel (Pedro Pascal).

La canción de Bill y Frank

La historia de amor de Bill y Frank ha sido uno de los puntos álgidos de la serie de The Last of Us, que además ha permitido expandir el relato del videojuego dando más importancia a personajes con una aparición puntual pero que podían dar mucho juego narrativo. Y, además, su triste y bella historia te deja el corazón ronroneando. Gran parte del efecto lo consigue la canción que los une.

Cuando Frank llega a casa de Bill, su interpretación (considerablemente desastrosa) de una canción de Linda Ronstadt es lo que termina de acercar a los dos futuros amantes. Se trata de Long, Long Time, tema que la cantante estadounidense de folk publicó en 1970 como single y dentro de su segundo álbum, Silk Purse; también sirve para dar título al episodio escrito por Craig Mazin y dirigido por Peter Hoar.

"Quería una escena en la que Frank interpretara una canción de forma tan chapucera que Bill decidiera tocarla él mismo; Frank quedaría impresionado y, al mismo tiempo, decidiría que había estado cortándose demasiado tiempo. La canción tenía que tratar sobre el anhelo de ese tipo de desamor que dura una vida entera. Un sentimiento de tristeza y futilidad, de soledad perpetua", explica Mazin en Deadline sobre la elección del tema musical.

"No quería una canción que estuviera muy machacada ni fuera demasiado popular, pero tampoco una tan desconocida que pareciera forzada", prosigue el showrunner de la serie. "Escribí a mi amigo Seth Rudetsky [conocido locutor de radio musical] y le dije lo que necesitaba. Al poco me respondió con: 'Lisa Ronstadt, Long Long Time'. La escuché y supe que la había encontrado. Seth Rudetsky es el hombre a quien dar las gracias y culpar por vuestras lágrimas".

Long Long Time, una canción escrita por Gary White, se convirtió en uno de los mayores hits de Linda Ronstadt. Tras publicarse en 1970, se mantuvo durante doce semanas en la lista de éxitos Billboard y, un año después, la cantante fue nominada al Grammy por su interpretación de la canción. Antes de The Last of Us, ha sonado en series como El coche fantástico o Morir de pie, pero algo nos dice que la recordaremos permanentemente unida a la historia de Bill y Frank.

