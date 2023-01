'The Last of Us': ¿Qué significa la canción que suena al final del primer episodio?

[Este artículo contiene SPOILERS de 'THE LAST OF US' 1x01]

The Last of Us ha estrenado su primer episodio en HBO Max y nos ha dejado temblando durante sus 81 minutos de pura tensión y la presentación de los dos protagonistas a los que vamos a acompañar por el postapocalipsis: Joel (interpretado por Pedro Pascal) y Ellie (interpretada por Bella Ramsey). También conocemos a otro puñado de personajes, algunos de los cuales demostrarán pronto su importancia, pero ellos dos serán nuestra principal preocupación durante su viaje.

Con eso mismo tiene que ver el final del episodio, dirigido por el showrunner Craig Mazin (Chernobyl). Los últimos instantes nos aportan una sombría anticipación de lo que ya intuimos: el recorrido que se disponen a realizar Joel y Ellie no va a estar libre de numerosas complicaciones que iremos conociendo durante las próximas semanas. ¿Cómo se encarga The Last of Us de dejárnoslo claro? Recurriendo a un temazo musical que llega hasta los títulos de crédito finales.

La canción que suena al final del primer episodio de The Last of Us, procedente de la radio de Joel, es Never Let Me Down Again, de los ingleses Depeche Mode. El tema fue el segundo single de su sexto álbum, Music for the Masses, publicado en 1987 y aclamado como uno de los mejores trabajos del grupo. La canción en sí, además de convertirse en uno de los temas más conocidos de Depeche Mode, acarrea un significado especial en el contexto de este episodio de The Last of Us.

Qué significa la canción 'Never Let Me Down Again'

Si el tema de Depeche Mode funciona muy bien en este momento de The Last of Us se debe a la combinación de dos capas de significado. Por un lado está el significado literal del primer verso de la canción: "I'm taking a ride with my best friend" (Voy de viaje con mi mejor amigo). Ellie y Joel aún no están en ese punto ni lo saben, pero el viaje que acaban de emprender los va a unir de manera profunda y definitiva.

Más allá del significado textual de la canción, está el que puede tener en el contexto de The Last Us. Suena a través de la radio que Joel utiliza para comunicarse con sus contactos Bill y Frank mediante un código que la pequeña Ellie no tarda en descodificar unas escenas antes, haciendo creer al protagonista que por la radio ha sonado un tema de Wham! (el clásico ochentero Wake Me Up Before You Go-Go).

Joel contacta habitualmente con Bill y Frank (a quienes veremos interpretados por Nick Offerman y Murray Bartlett, respectivamente, la próxima semana) para obtener suministros. Al parecer, el código musical que tienen establecido es que si suena una canción de los años sesenta significa que no ha llegado nada nuevo, si es de los setenta significa que hay material nuevo y si la canción es de los ochenta tiene una cruz roja. Ellie deduce que eso significa que hay problemas.

Never Let Me Down Again es un tema de los ochenta, así que podemos interpretar que Bill y Frank están intentando alertar a Joel de la existencia de un peligro. Sin embargo, el mensaje llegó demasiado tarde, cuando Joel y Ellie ya han iniciado su camino hacia allí, así que en el segundo episodio de The Last of Us sabremos de qué se trata. Mientras tanto, nos queda seguir escuchando Depeche Mode como si se acabara el mundo.

