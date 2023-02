La chaqueta que lleva Pedro Pascal en 'The Last of Us' ha disparado sus ventas desde el inicio de la serie

Hay muchas maneras de constatar el éxito de The Last of Us, la adaptación del videojuego postapocalíptico que protagonizan Pedro Pascal y Bella Ramsey en HBO. Por supuesto, las cifras de audiencia en constante ascenso semana tras semana son un dato incontestable, pero también hay otros indicadores imposibles de ignorar como le hecho de que la gente haya enloquecido con una prenda del vestuario de su protagonista.

La chaqueta de Joel, ese héroe de la clase obrera interpretado por Pedro Pascal a quien querríamos a nuestro lado en cualquier escenario apocalíptico que se ponga por delante, ha gozado de una gran exposición en los carteles promocionales de The Last of Us. También en las propias imágenes de la serie, hasta llegar a hacerse icónica. Y, en consecuencia, muchas personas (muchísimas) han sentido el deseo de comprarse una igual.

En la serie el vestuario de Joel resulta tan práctico y duradero (la acción se desarrolla 20 años después del fin de la civilización, no estamos para tejidos delicados) como diseñado para pasar desapercibido: camisa vaquera, pantalones desgastados, botas con punta de acero. Pero esa chaqueta cazadora de color verde desgastado que se enfunda al final del primer episodio sí que ha llamado la atención.

'The Last of Us' Cinemanía

La chaqueta en cuestión es de franela, capaz de soportar un apocalipsis y no es ninguna baratija: es una prenda de la marca Huckberry que se vende a un precio aproximado de 277 euros. Según la marca, desde que aparecieron las primeras imágenes promocionales de The Last of Us con la cazadora notaron un aumento en las ventas, que se han disparado un 170% tras el inicio de la serie.

Huckberry (vía Esquire) asegura que no estamos ante un caso de product placement. La firma no proporcionó muestras de su ropa para el vestuario de la producción ni tuvo conocimiento del uso de su chaqueta en la serie de HBO hasta que vieron a Pedro Pascal con ella. A partir de ese momento, también se constató el aumento de interés con un 159% de subida en las búsquedas en Google de la chaqueta en cuestión.

The Last of Us no solo es capaz de multiplicar las reproducciones llorosas de una canción de los años 70, sino también influir en el atuendo invernal de sus telespectadores. Así que no te extrañes si empiezas a ver cada vez más gente por la calle dándoselas de Joel... sin lograrlo.

