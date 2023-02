Linda Ronstadt no va a ganar nada de dinero por el uso de su canción en 'The Last of Us'

El tercer episodio de The Last of Us, emitido el 29 de enero, se titula Long Long Time, y se ajusta a una intención muy concreta de Craig Mazin como showrunner: que todo orbitara sobre un leitmotiv musical, tal y como le contó a su socio Neil Druckmann. “Recuerdo que le dije a Neil: ‘No estoy seguro de qué canción, solo sé que ha de ser una canción increíblemente triste sobre anhelar el amor y no lograrlo nunca, y hacer las paces con el hecho de que siempre estarás solo’”. La elegida fue Long Long Time, aparecida en el disco Silk Purse de 1970 publicado por Linda Ronstadt. Similarmente a lo ocurrido con Kate Bush y Running Up That Hill en Stranger Things 4, esto ha dado una nueva vida al tema.

Long Long Time suena unas tres veces a lo largo del episodio, centrado casi por entero en el romance y vida en común de Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett) una vez se ha desencadenado el apocalipsis. Ambos la tocan al piano, y la canción suena completa según Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) se alejan del que fue su hogar. Solo una hora después de que el episodio se estrenara en HBO y HBO Max, las reproducciones de la canción se dispararon en Spotify un 4.900%, y al día siguiente rondaban el 149.000%. Una locura de la que, sin embargo, Ronstadt no va a poder lucrarse directamente. Por un lado, porque la canción no fue compuesta por ella, sino por Gary White.

“No sigo las redes sociales ni el streaming. Me sigue encantando la canción y estoy muy contenta de que Gary reciba ganancias”, aclara en Billboard. “Conocí a Gary a través del guitarrista David Bromberg, que me llevó a Greenwich Village para verle actuando junto a Paul Siebel. Después del concierto Gary me puso Long Long Time y quise grabarla. No era una canción country, ni folk ni rock, pero me pareció una canción muy buena”. En marzo de 2021 Ronstadt vendió todos sus archivos discográficos, incluidos los derechos de autor, al Iconic Artist Group de Irving Azoff. Lo que significa que no verá nada de dinero por el uso de sus obras en obras de ficción posteriores.

Algo que, sin embargo, no parece contrariarla, al menos si nos fiamos de su representante John Boylan. “No está descontenta, créeme. Hemos vendido su catálogo. Los últimos cuatro o cinco años han sido un completo tsunami de compras como esta”. Ronstadt ya recibió su buen dinero al vender su obra, así que solo le queda disfrutar de que esta esté siendo redescubierta por tanta gente a raíz de la serie de HBO.

