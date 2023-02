'The Last of Us' episodio 6: la gran vulnerabilidad de Joel se manifiesta tras su reencuentro con Tommy

Tres meses. Ese es el tiempo que pasa desde que Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) abandonan Kansas City, tras la terrible pérdida de Henry (Lamar Johnson) y Sam (Keivonn Woodard), y ponen rumbo a Wyoming. The Last of Us hace un salto temporal y nos presenta unos Estados Unidos cubiertos de nieve en el que la espectacular dirección de fotografía de la serie vuelve a lucirse.

El sexto episodio de la ficción, “Kin”, nos presenta por fin el esperado reencuentro entre Joel y su hermano Tommy (Gabriel Luna) tras meses separados y sin saber el uno del otro. Un reencuentro que no será como ninguno de los dos podría haber esperado y que saca a relucir muchas verdades entre todos los personajes de la serie, además de la frágil y más profunda vulnerabilidad de Joel.

Un capítulo en el que no hay escenas de acción, numerosos disparos ni infectados, pero sí mucha emoción, conducida excepcionalmente por sus grandes intérpretes. ¿Te sigue enganchando The Last of Us desde su inicio? ¿Te ha conmovido su sexta parte? Te contamos nuestro análisis, como siempre con SPOILERS.

El reencuentro entre hermanos

Se hizo esperar, pero llegó. Después de pasar meses separados y de que Joel moviera cielo y tierra y cruzara medio país para encontrar a su hermano, el sexto capítulo de The Last of Us nos ha mostrado el emotivo reencuentro entre ambos y todo lo que ello ha desencadenado. Efectivamente, y contra todo pronóstico, Tommy ha desertado de los Luciérnagas y ha iniciado una nueva vida en la ciudad de Jackson, Wyoming, junto a Maria (Rutina Wesley), y no parece muy dispuesto a acompañar a su hermano en el resto de su viaje.

La verdad es que este pequeño asentamiento parece un lugar maravilloso donde vivir en el mundo postapocalíptico del Cordyceps. Los niños juegan tranquilos en la calle, hay escuela, comercio, banco, cine, etc., y es un terreno seguro y gobernado por un Consejo elegido democráticamente, aunque es verdad que la dureza de sus reglas hace que deban estar incomunicados con el exterior o que asesinen a personas no infectadas.

Con todo, Jackson sería perfecta para Joel y Ellie si los protagonistas no estuvieran destinados a algo mayor por la importancia que supone la inmunidad de la joven, algo que el protagonista acaba confesando a su hermano después de un primer momento lleno de mentiras, en el que ni siquiera le habla de la pérdida de Tess (Anna Torv).

La vulnerabilidad de Joel

Sabíamos que la personalidad huraña, hostil y desconfiada de Joel era solo una tapadera de su miedo y su dolor tras la pérdida de su hija 20 años atrás y todas las demás consecuencias del brote de Cordyceps. El episodio 6 ha pulsado el detonante de las emociones del protagonista, quien realmente lo está pasando mal e incluso está teniendo ataques de pánico. La noticia de que su hermano va a ser padre, no ha ayudado.

Como no podía ser de otra manera, el actor chileno Pedro Pascal ofrece una interpretación brillante. Desgarradora, vulnerable, fuerte y frágil al mismo tiempo. Por primera vez conseguimos ver al hombre que sufre y que está lleno de miedos debajo de su apariencia de tipo duro. Un padre que echa de menos a su hija, y que no sabe cómo proteger a la niña tan especial que se le ha presentado en el camino.

Pedro Pascal como Joel en 'The Last of Us' Cinemanía

Cara a cara con la verdad

La futura paternidad de Tommy no es lo único que se desvela en el sexto episodio de The Last of Us. Después de meses caminando, conviviendo y luchando juntos, Joel y Ellie han mejorado considerablemente su relación, que ahora está llena de momentos cómplices, cercanos y sinceros, pero aún no se han contado el uno al otro sus más profundos e importantes secretos.

Todos nos preguntábamos cuándo se enteraría Ellie de la existencia de Sarah (Nico Parker), y por fin ha llegado el momento. La encargada de revelarlo: María, durante un acto tan inocente como cortarle las puntas del pelo a la protagonista. Además, la mujer de Tommy le advierte del peligro que supone tener a alguien como Joel cerca. “Solo puede traicionarnos aquel en quien confiamos”.

La noticia de que Joel tuvo una hija que murió hace que Ellie entienda muchas cosas y que no dude en enfrentarse a él cuando se entera de que pretende dejarla y pasarle a Tommy su custodia en el camino a Colorado, donde se supone que ahora están los Luciérnagas. Los protagonistas se enfrentan en una emotiva y excelentemente interpretada discusión cara a cara sin tapujos, al desnudo, donde la joven le confiesa que todas las personas que le han importado están muertas o la han abandonado. Joel, tras escuchar el nombre de su hija de sus labios, vuelve a cerrarse en banda.

Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) en 'The Last of Us' Cinemanía

Un contratiempo importante

Afortunadamente, el rudo protagonista se lo piensa mejor y hace caso a su corazón. Su salida junto a Ellie de Wyoming y su camino hacia Colorado a caballo nos dejan imágenes bellísimas para el recuerdo que, acompañadas de la música de Gustavo Santaolalla y Dave Fleming al más puro estilo country, nos introducen de lleno en este Western postapocalíptico del siglo XXI. Juntos, y cada vez más fuertes, siguen avanzando para buscar a quien pueda ayudar a desarrollar una vacuna con el ADN inmune de Ellie, y ya quedó muy atrás el momento en el que abandonaron la zona en cuarentena de Boston.

Tras cinco días de viaje sin encontrar ningún peligro, pese a las advertencias de Tommy y a que todos estuviéramos pendientes y esperando que algo malo pasara, Ellie y Joel llegan al siguiente destino donde encontrar a los Luciérnagas, la universidad de Colorado, pero estos vuelven a escapárseles por tercera vez. ¿Existirá realmente un asentamiento con médicos donde puedan ayudar a la joven?

Ahora mismo, existe un problema más importante: Joel ha sido apuñalado por un saqueador y está gravemente herido, y al quedarse inconsciente desata todos los miedos del personaje de bella Ramsey, que se siente sola y desesperada sin él. Desesperada, también, toda la audiencia, pues este cliffhanger continuará…. La semana que viene.

Hasta entonces, el episodio 6 nos ha dejado bastante material con el que reflexionar. Es verdad que no ha ofrecido grandes dosis de acción, pero sí es uno de los más remarcables hasta le fecha, pues nos ha presentado uno de los objetivos de Joel: reencontrarse con Tommy. Y una de las revelaciones más importantes para Ellie: conocer que Joel tuvo una hija. Además, nos ha ofrecido interpretaciones magistrales por parte de Pedro Pascal, Bella Ramsey y Gabriel Luna, y nos ha dejado conocer por primera vez los miedos más profundos de Joel. Todo esto lo hace un episodio imprescindible.

Solo quedan 3 capítulos para que acabe la primera temporada de The Last of Us y la ficción de HBO Max ya acumula millones de espectadores en todo el mundo. Ahora el protagonista está herido y Ellie deberá sacar fuerzas por los dos para seguir avanzando y encontrar por fin a los Luciérnagas. ¿Conseguirá alguna ayuda en el camino?