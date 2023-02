'The Last of Us': Cuál es la película del episodio 6 y por qué es importante para Joel y Ellie

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE THE LAST OF US 1x06]

The Last of Us ha traspasado el ecuador de su primera temporada con Familia, el sexto episodio, en el que Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) llegan a un asentamiento en Jackson, Wyoming, y por fin se encuentran con Tommy (Gabriel Luna), el hermano del primero.

Allí, conocen a Maria (Rutina Wesley), una de las líderes de la comunidad y pareja de Tommy, y se topan con cierta joven que los espía desde detrás de una columna y que los fans ya han identificado como Dina, interés amoroso de Ellie en los juegos. Se trata de un asentamiento pacífico, que se autoabastece y en el que Tommy ha echado raíces.

Joel pronto empieza a pensar que se trata del lugar indicado para Ellie, ya que él teme no poder protegerla. Recordemos que tanto la serie como el videojuego giran en torno al vínculo cada vez más estrecho entre los protagonistas, una relación que se va desarrollando y que, en el episodio 6, se ve reflejada en una película que se proyecta en el asentamiento.

Nos referimos a La chica del adiós, una comedia romántica de los años 70, nominada a cinco premios Oscar (entre ellos, mejor película) y protagonizada por Richard Dreyfuss, Marsha Mason y Quinn Cummings. Fue Dreyfuss el que se llevó el hombrecillo dorado a casa, pero Cummings hizo historia como la nominada al Oscar más joven a sus 10 años.

¿Y en qué se parecen una comedia romántica setentera y un drama postapocalíptico como The Last of Us? Ambientada en Nueva York, La chica del adiós seguía a una madre soltera, Paula McFadden (Mason), y a su hija Lucy (Cummings), que se veían obligadas a compartir apartamento con un actor, Elliot Garfield (Dreyfuss).

La escena inicial que vemos en The Last of Us muestra a Elliot llegando al apartamento. "Elliot Garfield", se presenta, dando la mano a una confundida Lucy: "Me mudo a la otra habitación". En el filme, Elliot y Paula pasan del odio al amor mientras Lucy va creando un vínculo más y más cercano con Elliot tras haber sido abandonada muchas veces por los exnovios de su madre.

Recordemos que Joel y Tommy comparten en este episodio una conmovedora charla sobre la paternidad y el miedo a fallar como padre, con Joel tocando fondo 20 años después de la muerte de Sara y planteándose dejar a Ellie atrás por miedo a no poder protegerla.

Cuando Tommy llega al cine, Elliot también está en su peor momento, sintiéndose un fracasado tras interpretar fallidamente a Ricardo III y con Paula y Lucy en el público. La pequeña, consciente de lo ocurrido, le pide a su madre que la lleve entre bambalinas para animarlo y Paula le pide que tenga tacto.

Hay cierto paralelismo entre la película y la serie. Elliot y Joel son dos hombres decididos y fuertes, pero a ambos les atormenta su miedo a decepcionar. "¿Te importo algo?", le pregunta Ellie a Joel cuando este sugiere que Tommy la protegería mejor que él. "Por supuesto que sí", responde este. "Entonces, ¿a qué le tienes tanto miedo?", dice la niña.

Joel teme defraudarla y no ser capaz de protegerla, como le pasó con Sarah, mientras que Ellie no quiere perder a más gente. "Todos a quienes he querido han muerto o me han abandonado", explica ella: "Todos excepto tú. Así que no me digas que estaría mejor... Porque la verdad es que solo estaría más asustada".

El episodio finaliza con ambos marchándose a lomos de dos caballos, cada vez más cercanos, como pasa en La chica del adiós. Así, en este capítulo, la producción setentera de Herbert Ross sirve como espejo de lo que están sintiendo y padeciendo los protagonistas de The Last of Us, reflejo del vínculo paternofilial que se sigue reforzando entre ellos.

