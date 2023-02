'The Last of Us': Esta propuesta de HBO mejoró el episodio 7

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE THE LAST OF US 1x7]

Muchos espectadores que no estaban familiarizados con el juego de The Last of Us se adentraron en el universo de la serie de HBO Max esperando una aventura postapocalíptica con mucha acción y temibles infectados. Si bien la apuesta cumple con esta expectativa, es muchísimo más que eso y nos ha regalado en siete episodios profundas reflexiones sobre la pérdida, el dolor y la propia condición humana.

El episodio 7, titulado Lo que dejamos atrás y ya disponible en la plataforma, recupera una de las historias más dolorosas y queridas para los seguidores del juego, la que recoge la expansión Left Behind. En ella, descubrimos lo que pasó con Ellie (Bella Ramsey) las semanas previas al arranque de The Last of Us, cuando se escapó del colegio de FEDRA de madrugada con su amiga Riley (Storm Reid).

Esta, que formaba parte de las Luciérnagas, se llevó a Ellie a un centro comercial abandonado para pasar juntas una última noche antes de tener que abandonar Boston. Allí, entre carruseles, fotomatones y juegos de arcade, las jóvenes disfrutaban y terminaban por besarse antes de ser atacadas por un infectado.

Así es como Ellie descubría su inmunidad a la infección y perdía a Riley, la persona más cercana de su entorno y su primer amor. La serie ha adaptado esta trama con mucha ternura y manteniéndose fiel al juego, cuidando todos los detalles, como escenarios que se repiten o la música que acompaña a las protagonistas.

Sin duda, Lo que dejamos atrás se ha convertido de forma automática en uno de los mejores episodios de la primera temporada, con los fans reaccionando con asombro y emoción a la historia entre Ellie y Riley. Sin embargo, hubo cambios importantes en el guion de esta historia. El creador Craig Mazin ha desvelado en el podcast de la serie (vía Comic Book) que HBO tuvo mucho que ver en una decisión de última hora que ha mejorado el episodio.

Ellie y Riley como únicas protagonistas

En una versión inicial del guion, Joel no iba a aparecer en este capítulo. Recordemos que la trama arranca con Joel malherido tras lo ocurrido en la Universidad del Este de Colorado y Ellie tratando de encontrar medicamentos para ayudarlo. El protagonista pide a su compañera de aventura que lo abandone y vaya en busca de su hermano Tommy (Gabriel Luna), y parece que esta lo va a obedecer cuando lo cubre con una manta y sube por unas escaleras hacia la salida.

Justo en ese momento, la serie salta al flashback que ahonda en el pasado de Ellie. Inicialmente, los creadores contemplaron la posibilidad de no mostrar a Joel en este comienzo, trasladándonos directamente a la historia pasada de la protagonista sin dar pistas sobre el destino del personaje de Pascal.

Sin embargo, los ejecutivos de HBO sugirieron el arranque que finalmente ha llegado a pantalla. "HBO, de forma muy inteligente, nos lo propuso", ha contado Mazin: "No era el plan original. Inicialmente, este episodio iba a tratar por completo la historia de Ellie con Riley. Y una de las cosas que HBO nos sugirió con insistencia, y tenían toda la razón, fue que conectara más con la historia principal, como pasaba en el juego [Left Behind]".

El creador ha contado que fue así como llegaron a la escena en la que vemos a Joel muriendo sobre un colchón en el sótano con la manta por encima: "Me encanta cómo empieza, con Joel diciéndole que se vaya. Hay un momento en el que... ¿qué más puede hacer ella? ¿Por qué no irse? Él está muriendo. Eso está claro. Ella no es médico. No están cerca de la civilización. No se puede hacer nada. Es una situación desesperada".

Mazin también ha reflexionado sobre la lágrima que vemos en el rostro de Joel en esos momentos y lo que podría estar pasando por su mente. "Me encanta esa lágrima... ¿Llora su muerte inminente? ¿Llora el hecho de que ella tenga que dejarle, o que lo esté haciendo? ¿Llora que la única forma de hacer que se vaya, de salvarla, fuera empujándola, y que el último recuerdo que ella guarde de él es de rechazo? ¿Sobrevivirá ella?", analiza el creador.

"Esta es la mejor parte de todo: cualquiera de esas cosas podría ser verdad", añade: "Lo que importa es su profunda conexión con ella. Da igual cómo trocees cualquier interpretación que hemos dado, todo vuelve a lo mismo: hay una profunda conexión entre ambos".

Así, al arrancar y finalizar el episodio centrado en la historia de Ellie y Riley con la relación cada vez más profunda entre Ellie y Joel, la serie consigue crear un paralelismo, enfatizando el miedo al abandono y la soledad de la joven y resaltando el vínculo entre los protagonistas. Con su pasado con Riley como telón de fondo, entendemos mejor por qué Ellie finalmente decide tratar de salvar a Joel y busca desesperadamente algo con lo que cerrar su herida.

Sin duda, la decisión de conectar este hecho traumático del pasado de la protagonista con su presente ha sido todo un acierto. Y es que el episodio 7, además de ayudarnos a entender mejor a Ellie, ha ahondado en su relación con Joel.

