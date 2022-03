'The Batman' pierde una precuela: HBO Max detiene la serie policiaca de Gotham

Las cifras de taquilla de The Batman están dando esperanzas a los cines ante una posible recuperación liderada por blockbusters superheroicos como Spider-Man: No Way Home o el filme de Matt Reeves sobre el hombre murciélago protagonizado por Robert Pattinson.

Es comprensible, por lo tanto, que Warner Bros. esté encantada con el resultado. No obstante, eso ha llevado a modificar uno de los planes de explotación intensiva del universo de The Batman que más tiempo llevaban planteados: HBO Max ha frenado la preparación de una serie policiaca ambientada en Gotham que habría servido como precuela de la película de Reeves.

El propio cineasta ha confirmado en el podcast Happy Sad Confused que la serie prevista no seguirá adelante. "Ya no vamos a hacer la serie policiaca ambientada en Gotham", deja claro el director de The Batman, que en el pasado se había referido a dicho proyecto como una especie de Año Uno que mostraría el estado de corrupción y criminalidad que habría propiciado la primera aparición del Caballero Oscuro.

Las series de Batman que vienen

Reeves no descarta volver a asomarse al Departamento de Policía de Gotham en el futuro, pero afirma que HBO Max y Warner Bros. están más interesados en contar otro tipo de historia. De ahí que este proyecto haya virado hasta convertirse en esa serie ambientada en Arkham Asylum de la que empezamos a saber cosas la semana pasada.

Este cambio no es la única novedad en la expansión televisiva del universo de The Batman. HBO Max también está desarrollando otra serie centrada en el personaje que interpreta Colin Farrell en la película: Oswald Cobblepot, es decir, el Pingüino. Farrell, uno de los secundarios más celebrados del filme, protagonizará y producirá este serial donde se contará la historia de origen de su personaje.

De este modo, se consolida la estrategia de HBO Max de ir exprimiendo el universo cinematográfico de DC con producciones de renombre para la pequeña pantalla. En el caso de El Escuadrón Suicida de James Gunn la jugada salió muy bien con la serie de El Pacificador y otro proyecto que ya prepara el cineasta; un resultado que la plataforma espera repetir con el universo del hombre murciélago.

