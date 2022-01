James Gunn prepara otra serie de ‘El Escuadrón Suicida’ para HBO Max (y no descarta secuela de ‘El Pacificador’)

En las últimas horas hemos confirmado que Guardianes de la Galaxia Vol. 3 pondrá fin definitivo a las aventuras de Star-Lord y compañía, al menos en lo que respecta a su principal artífice, James Gunn. Ha ocurrido en una entrevista con Deadline donde el director también ha compartido sus planes con DC; cabecera que le cobijó según le despidieran de Marvel por la recuperación de unos tuits de humor negro. Aunque Disney no tardó en volver a llamarle a filas, a Gunn ya le había dado tiempo a firmar unos cuantos acuerdos con la Distinguida Competencia, donde por otra parte parece encontrarse muy cómodo.

Prueba de ello es El Escuadrón Suicida, estrenada el verano pasado con gran éxito de crítica, y ese spin-off en forma de serie titulado El Pacificador que tanto está gustando a la audiencia de HBO Max. La historia del reprobable justiciero encarnado por John Cena se encuentra a mitad de emisión, con cinco episodios estrenados, y paralelamente a concluir todos sus compromisos con Marvel (Guardianes de la Galaxia Vol. 3 se estrena el 5 de mayo de 2023), Gunn muestra deseos de quedarse con DC y seguir trabajando con personajes de El Escuadrón Suicida. Y este deseo va más allá del Pacificador.

“Estamos trabajando en otra cosa, otra serie de televisión que estará conectada a este universo”, ha declarado, sin más detalles. “No puedo decir nada. Está conectada a este universo y no creo que vaya a ser del mismo género. No tendrá tanta comedia como El Pacificador, pero transcurrirá en el mismo universo”. Este proyecto se encontraría en una fase temprana de desarrollo, estando aún pendiente que HBO Max le dé luz verde, pero es suficiente para especular qué personaje lo encabezaría. ¿El Bloodsport de Idris Elba? ¿El Polka-Dot Man de David Dastmalchian? ¿La Ratcatcher de Daniela Melchior? Todas son opciones estupendas.

A Gunn, cómo no, también le han preguntado por sus planes con El Pacificador. Teniendo en cuenta la acogida, no sería descabellado plantearse una segunda temporada. Gunn quiere ser prudente, pero no consigue disimular que ya se ha puesto esa opción sobre la mesa. “La serie está funcionando extraordinariamente bien y estamos entusiasmados. A todos nos gusta hacerla, solo tenemos que poner algunos puntos sobre las íes, que básicamente depende de mí”.

