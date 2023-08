Una doble vida en Barcelona: la serie que acaba de llegar a Netflix te hará preguntarte '¿Quién es Erin Carter?'

En Una historia de violencia, la vida del personaje interpretado por Viggo Mortensen cambia para siempre cuando un par de ladrones tienen la mala fortuna de seleccionar su bar, entre todos los posibles, para un atraco. Los asaltadores se las prometían muy felices porque ignoraban quién era el vulgar padre de familia que se parapetaba tras la barra. Tampoco lo sabía su mujer, con la que llevaba años casado, o su hijo. En la serie de Netflix que acaba de llegar a España, un suceso similar lleva a toda Barcelona a preguntarse ¿Quién es Erin Carter?

Porque esta producción, al contrario que la película de Cronenberg, no se desarrolla en un pueblo perdido de América sino en la metrópolis catalana, y su protagonista no es un hostelero estadounidense, sino una profesora británica llamada Erin Carter.

“Eres tú, Kate”

Erin Carter (Evin Ahmad) lleva en Barcelona una existencia de lo más rutinaria: cuida de su hija, recorre las Ramblas junto a su marido, lidia como puede con el catalán y, de cuando en cuando, hace una suplencia como profesora. Sin embargo, tras una tarde de compras, Erin Carter se ve envuelta en un atraco. Antes de que sea consciente de lo que ha ocurrido, la pacífica profesora ha derribado a los dos ladrones, a los que una ambulancia se lleva al hospital más cercano a toda velocidad.

Por pura formalidad, Erin se deja arrastrar hasta la consulta del médico, pero sus lesiones no revisten ninguna gravedad: apenas son meros rasguños. No así las de los atracadores: uno de ellos ha perdido mucha sangre. El otro, una mujer, le pide a la profesora que se aproxime. “´Te vi en el supermercado, y pensé que debía tratarse de algún malentendido, de que la luz me había confundido”, le dice. “Pero eres tú, Kate. Eres tú de verdad”. Erin le devuelve la mirada y trata de negarlo sin mucha convicción.

Quienes la rodean comprenden que hay un pasado turbulento en esa agradable profesora que ellos ignoran. Que la mujer a la que llaman Erin Carter podría ser una persona completamente distinta a la que han tratado hasta ahora: que sólo conocen a la tapadera de Erin, pero no a la auténtica, a la que únicamente han entrevisto en los breves segundos en los que dejaba, sin esfuerzo, fuera de combate a dos criminales.

