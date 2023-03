David Cronenberg empezará a rodar su próxima película, 'The Shrouds', en mayo

Después de casi ocho años sin estrenar largometraje, los que transcurrieron desde Maps to the Stars de 2014, el pasado año tuvimos al fin nueva película de David Cronenberg, Crímenes del futuro con Viggo Mortensen, Léa Seydoux y Kristen Stewart. Body horror, nuevas carnes, performances no aptas para todos los estómagos y, en definitiva, muy fiel al catálogo de temáticas del director, aunque lamentablemente no llegó a conectar, ni mucho menos, con un público especialmente amplio. Por ejemplo, en cines apenas recaudó 4,5 millones de dólares a nivel mundial.

Pero el canadiense, a sus 80 años, sigue sin conocer la palabra jubilación, para fortuna de sus seguidores, y pronto empezará a rodar su próxima película. Se titula The Shrouds y contará en su elenco con un Vincent Cassel, ya anunciado, al que se le han sumado Guy Pearce y Diane Kruger (sustituyendo a la inicialmente prevista Léa Seydoux, ocupada en otro proyecto) y, con la intención de ponerse manos a la obra, detrás y ante las cámaras, a partir del 8 de mayo, según anuncia Deadline.

La primera sinopsis oficial nos avanza un argumento en el que habrá conexiones con el más allá, con los mismísimos muertos. Y allí tendremos a un innovador empresario (Cassel), a punto de lograr el negocio de su vida, pero que tras descubrir que la tumba de su esposa, junto a otras, han sido prácticamente destruidas a causa de un acto vandálico, se replanteará todos sus negocios, matrimonio y fidelidad hacia la memoria de su fallecida mujer, conduciéndolo hacia un nuevo comienzo.

El actor francés ya ha trabajado a las órdenes de Cronenberg en dos anteriores largometrajes, Un método peligroso (2011) y Promesas del este (2007). Además, The Shrouds también significará una nueva colaboración del cineasta con los productores Saïd Ben Saïd y Martin Katz tras Maps to the Stars.

