'El problema de los tres cuerpos': dónde y cuándo ver la serie de ciencia ficción en streaming

Este mismo mes de marzo llega al streaming uno de los grandes estrenos del año en España en cuanto a series: El problema de los tres cuerpos. La producción de ciencia ficción adapta la novela homónima del escritor chino Liu Cixin y tiene como productor a David Benioff, conocido por ser el creador de Juego de tronos. Además, también cuenta con un reparto repleto de estrellas liderado por Benedict Wong (Wong en el Universo Cinematográfico de Marvel), aunque también participa alguna cara ya vista en Canción de hielo y fuego, como John Bradley (Samwell Tarly), Jonathan Pryce (Gorrión Supremo) o Liam Cunningham (Davos).

En El problema de los tres cuerpos también han trabajado Eliza González (Sr. & Sra. Smith en Amazon Prime Video), Jovan Adepo (When They See Us) y Jess Hong. A todo el reparto se le podrá ver muy pronto en esta serie que ha sido una de las grandes producciones de una plataforma de streaming para esta primera mitad de año y que puede convertirse en una de las ficciones más exitosas de todo el 2024.

¿Dónde ver 'El problema de los tres cuerpos'?

El problema de los tres cuerpos se estrenará en Netflix, la plataforma de streaming que ha producido la serie. La ficción cuenta con los dos creadores de Juego de tronos en sus filas, ya que mientras David Benioff está en la producción, D.B. Weiss también se ha encargado de coescribir los guiones de varios episodios, por lo que ambos aspiran a repetir el éxito que tuvieron adaptando las novelas de George R.R. Martin.

Eso sí, los creadores de Juego de tronos no son los nombres más célebres entre los productores ejecutivos, ya que entre ellos hay dos de las mayores estrellas de todo Hollywood: Brad Pitt y Rosamund Pike también han contribuido a que esta serie se pudiera llevar a cabo, al igual que el director Rian Johnson, artífice de películas tan conocidas como Star Wars VIII: Los últimos Jedi (2017) o Puñales por la espalda (2019).

¿Cuándo se estrena 'El problema de los tres cuerpos'?

El problema de los tres cuerpos llega al catálogo de Netflix el jueves 21 de marzo. La serie de ciencia ficción se compone de un total de ocho episodios de aproximadamente una hora de duración y es una de las grandes apuestas de la plataforma de streaming para este primer trimestre del año 2024.

